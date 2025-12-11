Меню
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)

11 декабря 2025 19:06
«Буратино»

Обновлённая песня «Бу-ра-ти-но» показала, как создатели соединяют классику 1975 года и современные технологии.

В сети появилась первая сцена из фильма «Буратино» Игоря Волошина.

В ней главный герой, созданный с помощью технологии захвата движения и сыгранный Виталией Корниенко, исполняет культовую песню вместе с артистами Театра Карабаса.

Артемона играет Марк Эйдельштейн, Мальвину — Анастасия Талызина, Пьеро — Степан Белозеров, а Арлекина — Рузиль Минекаев. Фрагмент быстро стал предметом обсуждений и привлёк внимание к будущей премьере.

Кто стоит за обновлёнными песнями

Музыку для нового фильма адаптирует Алексей Рыбников — автор оригинального саундтрека к телевизионному «Буратино» (1975).

Он вместе с сыном Дмитрием сохраняет узнаваемые мотивы и дополняет их свежими аранжировками. Новая версия песни «Бу-ра-ти-но» уже доступна на основных музыкальных сервисах, включая Yandex Music, VK Music и Apple Music.

Как создавали нового Буратино

Корниенко объясняла, что вместе с режиссёром долго прорабатывала голос героя, детали пластики, интонации и даже смех.

По её словам, в персонаже сохранены её мимика, движения и особенности речи.

Актриса работала в специальном костюме для захвата движений, после чего команда комбинировала её игру с дублями без актёра и с куклами — деревянной, пластмассовой и хромакейной.

Чем удивит экранизация

Режиссёр Игорь Волошин подчёркивает, что это не ремейк и не пересъёмка классики, а оригинальная история, написанная по мотивам Толстого и Коллоди.

По его словам, проект объединяет современные технологии и атмосферу волшебства, без которой невозможна сказка. Сцена с песней, уже разлетевшаяся по соцсетям, иллюстрирует именно этот подход.

Кто играет в фильме

Папу Карло исполняет Александр Яценко, Карабаса — Фёдор Бондарчук, Дуремара — Лев Зулькарнаев. Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров.

Светлана Немоляева стала черепахой Тортилой. Премьера «Буратино» состоится 1 января.

Также прочитайте: Вместо Буратино теперь — 14-летняя девочка: сценарист новой сказки объяснил это смелое решение

Фото: Кадр из фильма «Буратино» (2026)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
