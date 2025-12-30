Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает

Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает

30 декабря 2025 07:00
Кадр из фильма "Один дома"

Не случайность, а продуманная шутка сценаристов. 

«Один дома» — тот самый новогодний фильм, который включают фоном, наизусть знают по репликам и все равно смотрят каждый год. Его пересматривают 31 декабря, 1 января и «просто потому что настроение». И почти каждый раз возникает один и тот же вопрос: а как вообще звали этих двоих бандитов и почему именно так.

Гарри и Марв — не просто имена

Главных антагонистов фильма зовут Гарри и Марв. Их играет Джо Пеши и Дэниел Стерн. В оригинале дуэт носит название Wet Bandits — «Мокрые бандиты». Это не прозвище от полиции и не кличка из криминального мира. Это их собственная идея.

Почему они «мокрые»

Схема у преступников была максимально странной. После ограбления домов они специально оставляли включенной воду — забивали раковины, открывали краны, устраивали потоп. По их логике это должно было стать фирменным знаком и запутать полицию. На практике — просто лишний повод для абсурда.

Именно поэтому Марв в фильме с гордостью объясняет Кевину, что они не обычные грабители, а «Мокрые бандиты». Позже, во второй части, они даже «повышаются» до Sticky Bandits — «Липких бандитов».

Кадр из фильма "Один дома"

Почему эти злодеи стали культовыми

Гарри и Марв запомнились не жестокостью, а своей полной беспомощностью. Они выглядят взрослыми, опасными, но ведут себя как дети, которые постоянно попадают в ловушки. В этом и секрет: в самом новогоднем фильме злодеи должны быть смешными, а не страшными.

Поэтому имена Гарри и Марв сегодня знают почти так же хорошо, как имя Кевина. И каждый год они снова получают утюгом по голове — строго по расписанию, вместе с елкой и мандаринами.

Ранее мы писали: Папа-мафиози и мама-миллионерша: кем на самом деле работали родители Кевина из «Один дома».

Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Кажется, нас водили за нос 35 лет: что за фильм смотрел Кевин в комедии «Один дома»? Читать дальше 31 декабря 2025
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Читать дальше 31 декабря 2025
От этой секретной концовки «28 дней спустя» зря отказались: она бы «убила» зрителей наповал От этой секретной концовки «28 дней спустя» зря отказались: она бы «убила» зрителей наповал Читать дальше 29 декабря 2025
Ридли Скотт должен был ответить в «Чужом: Завете» на все вопросы, а он всех еще больше запутал: 3 загадки франшизы Ридли Скотт должен был ответить в «Чужом: Завете» на все вопросы, а он всех еще больше запутал: 3 загадки франшизы Читать дальше 28 декабря 2025
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Читать дальше 31 декабря 2025
Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год? Во дворце у Сулеймана тоже стояла «новогодняя елка»: так почему же Хюррем не отмечала Новый год? Читать дальше 31 декабря 2025
Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым Читать дальше 31 декабря 2025
Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей Читать дальше 31 декабря 2025
Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Провал перед самым финалом «Очень странных дел»: худший эпизод сериала собрал 5,4 баллов, и эта оценка опускается все ниже Читать дальше 30 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше