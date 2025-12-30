Как зовут бандитов из «Один дома» и почему у них такие странные имена? Объяснение есть прямо в фильме, но его почти никто не замечает

«Один дома» — тот самый новогодний фильм, который включают фоном, наизусть знают по репликам и все равно смотрят каждый год. Его пересматривают 31 декабря, 1 января и «просто потому что настроение». И почти каждый раз возникает один и тот же вопрос: а как вообще звали этих двоих бандитов и почему именно так.

Гарри и Марв — не просто имена

Главных антагонистов фильма зовут Гарри и Марв. Их играет Джо Пеши и Дэниел Стерн. В оригинале дуэт носит название Wet Bandits — «Мокрые бандиты». Это не прозвище от полиции и не кличка из криминального мира. Это их собственная идея.

Почему они «мокрые»

Схема у преступников была максимально странной. После ограбления домов они специально оставляли включенной воду — забивали раковины, открывали краны, устраивали потоп. По их логике это должно было стать фирменным знаком и запутать полицию. На практике — просто лишний повод для абсурда.

Именно поэтому Марв в фильме с гордостью объясняет Кевину, что они не обычные грабители, а «Мокрые бандиты». Позже, во второй части, они даже «повышаются» до Sticky Bandits — «Липких бандитов».

Почему эти злодеи стали культовыми

Гарри и Марв запомнились не жестокостью, а своей полной беспомощностью. Они выглядят взрослыми, опасными, но ведут себя как дети, которые постоянно попадают в ловушки. В этом и секрет: в самом новогоднем фильме злодеи должны быть смешными, а не страшными.

Поэтому имена Гарри и Марв сегодня знают почти так же хорошо, как имя Кевина. И каждый год они снова получают утюгом по голове — строго по расписанию, вместе с елкой и мандаринами.

