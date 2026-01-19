Меню
Как жаль, что я девушка! «Невский-8» ищет крепких бандитов для съёмок рядом с Васильевым и Паламарчуком — мечта, а не роль

19 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Невский»

Кажется, желающих будет много.

Кажется, у поклонников сериала «Невский» появился шанс оказаться по другую сторону экрана. Кинокомпания Триикс Медиа сделала объявление, от которого у фанатов сериала заметно участился пульс.

Речь не о камео и не о массовке для фона. Это реальная возможность выйти в кадр рядом с Антоном Васильевым и Дмитрием Паламарчуком. И да, желающих, судя по условиям, будет немало.

Кого зовут на площадку «Невского-8»

Команда восьмого сезона ищет актеров для эпизодических сцен. Типаж предельно конкретный. Нужны братки и бандиты из окружения главного героя. Мужчины от 30 до 45 лет, спортивные, крепкие, уверенные в себе.

Обязательное условие — опыт или уверенные навыки постановочных драк, падений и работы с оружием. Это не та история, где можно «просто постоять в кадре». Здесь придется выглядеть убедительно.

Кадр из сериала «Невский»

График без компромиссов

Участие строго на четыре съемочных дня. Без переносов и «посмотрим по обстоятельствам». В датах тоже все четко: 21 января, 4 февраля, 7 февраля и 17 февраля.

Это значит, что проекту нужны не случайные люди, а те, кто готов вписаться в жесткий съемочный ритм.

Почему интерес будет высоким

«Невский» давно вышел за рамки обычного сериала. Это проект со своей атмосферой, узнаваемыми героями и стабильной аудиторией. Возможность оказаться рядом с ключевыми актерами — редкий шанс для тех, чей типаж строится на силе, контроле и внутренней угрозе.

Похоже, площадка «Невского» в ближайшее время станет местом, где мечты о большом экране могут внезапно стать реальностью.

Писали также: У российского хита «Невский» на IMDb рейтинг всего 6,3 из 10: объясняем, почему этот показатель — полная чушь

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
