Как выглядят знаменитые кинозлодеи 90х сейчас: Фредди Крюгер все еще жив и вовсе не страшный

Мир кино ежегодно обогащается десятками новых картин, но порой именно злые герои запоминаются гораздо лучше, чем положительные. 90-е годы прошлого века подарили нам целую плеяду незабываемых образов кинозлодеев. Давайте вспомним самых выдающихся из них и узнаем, чем они занимаются в наши дни.

Фредди Крюгер

Актер Роберт Инглунд создал один из самых кошмарных образов в истории кино: Фредди Крюгера из культовой серии «Кошмар на улице Вязов». Эта роль стала визитной карточкой актера. В свои 78 лет он продолжает активно сниматься. Так, его можно увидеть в популярных сериалах «Сверхъестественное» и «Мыслить как преступник». Актер был дважды женат, но детей у него нет. И в ноябре 2025 года он наконец получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Терминатор

Роберт Патрик добился всемирной известности благодаря роли робота T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день». Этот образ принес актеру множество поклонников и оглушительный успех. Позднее он сыграл агента Джона Доггетта в популярном сериале «Секретные материалы», а также агента Кейба Галло в телесериале «Скорпион».

Сегодня Патрику 67 лет, а он продолжает участвовать в разнообразных кинопроектах. На съемках «Терминатор 2: Судный день» Роберт познакомился с актрисой Барбарой Хупер. С тех пор они вместе. У супругов есть сын Самуил и дочь Остин.

Шан Цзун

Кэри-Хироюки Тагава завоевал репутацию одного из самых зловещих злодеев кинематографа. Его наиболее известная роль — Шан Цзуна в экранизации «Смертельной битвы». Он повторял эту роль в 2013 году в телесериале «Смертельная битва: Наследие». Актер был несколько раз женат, а десять лет назад он получил гражданство России. В декабре прошлого года Тагавы не стало. Он скончался в США от осложнений после инсульта.