Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как выглядят знаменитые кинозлодеи 90х сейчас: Фредди Крюгер все еще жив и вовсе не страшный

Как выглядят знаменитые кинозлодеи 90х сейчас: Фредди Крюгер все еще жив и вовсе не страшный

9 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди», «Терминатор 2: Судный день», сериала «Смертельная битва»

Чем теперь занимаются актеры, сыгравшие главных антагонистов конца XX века

Мир кино ежегодно обогащается десятками новых картин, но порой именно злые герои запоминаются гораздо лучше, чем положительные. 90-е годы прошлого века подарили нам целую плеяду незабываемых образов кинозлодеев. Давайте вспомним самых выдающихся из них и узнаем, чем они занимаются в наши дни.

Фредди Крюгер

Роберт Инглунд

Актер Роберт Инглунд создал один из самых кошмарных образов в истории кино: Фредди Крюгера из культовой серии «Кошмар на улице Вязов». Эта роль стала визитной карточкой актера. В свои 78 лет он продолжает активно сниматься. Так, его можно увидеть в популярных сериалах «Сверхъестественное» и «Мыслить как преступник». Актер был дважды женат, но детей у него нет. И в ноябре 2025 года он наконец получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Терминатор

Роберт Патрик

Роберт Патрик добился всемирной известности благодаря роли робота T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день». Этот образ принес актеру множество поклонников и оглушительный успех. Позднее он сыграл агента Джона Доггетта в популярном сериале «Секретные материалы», а также агента Кейба Галло в телесериале «Скорпион».

Сегодня Патрику 67 лет, а он продолжает участвовать в разнообразных кинопроектах. На съемках «Терминатор 2: Судный день» Роберт познакомился с актрисой Барбарой Хупер. С тех пор они вместе. У супругов есть сын Самуил и дочь Остин.

Шан Цзун

Шан Цзун

Кэри-Хироюки Тагава завоевал репутацию одного из самых зловещих злодеев кинематографа. Его наиболее известная роль — Шан Цзуна в экранизации «Смертельной битвы». Он повторял эту роль в 2013 году в телесериале «Смертельная битва: Наследие». Актер был несколько раз женат, а десять лет назад он получил гражданство России. В декабре прошлого года Тагавы не стало. Он скончался в США от осложнений после инсульта.

Фото: Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди» (1985), «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Натти Нокс» (2023), сериала «Смертельная битва», «Джек Ричер», программы «Давай поженимся»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Карл, а где логика? Нейросеть изучила всех «Терминаторов» и показала 5 жутких ляпов — они меняют понимание всей киносерии Карл, а где логика? Нейросеть изучила всех «Терминаторов» и показала 5 жутких ляпов — они меняют понимание всей киносерии Читать дальше 9 февраля 2026
Не «Начало» и не «Титаник»: какие фильмы Нолана, Спилберга и Кубрика считает лучшими Леонардо ДиКаприо Не «Начало» и не «Титаник»: какие фильмы Нолана, Спилберга и Кубрика считает лучшими Леонардо ДиКаприо Читать дальше 9 февраля 2026
На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму Читать дальше 5 февраля 2026
Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Чуть не запутались, пока пытались сосчитать: сколько лет Нейтири и Джейку в «Аватаре» Читать дальше 9 февраля 2026
Продолжению точно быть: эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини прошел отметку 1 млрд рублей Продолжению точно быть: эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини прошел отметку 1 млрд рублей Читать дальше 9 февраля 2026
Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги Дарабонт взял сухую повесть Кинга и сделал из нее шедевр: и вот 5 отличий «Побега из Шоушенка» от книги Читать дальше 9 февраля 2026
Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого» Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого» Читать дальше 9 февраля 2026
Эти 3 хита все считали достоянием СССР, а они оказались плагиатом с Запада: на списывании попались даже Рязанов и Гайдай Эти 3 хита все считали достоянием СССР, а они оказались плагиатом с Запада: на списывании попались даже Рязанов и Гайдай Читать дальше 9 февраля 2026
Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле Завтрак миллионеров: вот что ела Вивиан из «Красотки» в роскошном отеле Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше