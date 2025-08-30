Меню
Киноафиша Статьи Как выглядел реальный распорядок дня султана Сулеймана: это в сериале он только и делал, что развлекался с фаворитками

30 августа 2025 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

Раскрываем хронику одного дня повелителя Османской империи.

Сериал «Великолепный век» заставил миллионы зрителей по-новому взглянуть на Сулеймана I — не только как на завоевателя, но и как на человека с чётким распорядком, дисциплиной и глубоким внутренним миром.

Но как на самом деле проходил день повелителя Османской империи?

Пробуждение и молитва

Как и в сериале, день султана начинался задолго до рассвета. Около пяти утра главный евнух входил в опочивальню и, не говоря лишнего, касался ноги повелителя.

Так начинался ритуал, сохранившийся ещё со времён Мехмеда II. Первым делом — омовение. В личных покоях султана был мраморный фонтан с водой из подземных резервуаров.

Затем падишах уединялся в молельне с Кораном. Молитва могла длиться до двух часов — эту черту религиозности мы видим и в сериале, пишет дзен-канал Lace Wars.

Завтрак под охраной

После молитвы султану подавали завтрак: свежий хлеб, фрукты, йогурт, мёд и сыр. Перед этим каждый продукт проходил дегустацию. Безопасность — прежде всего.

Государственные дела — за «Окном справедливости»

В сериале часто упоминается диван — совет министров. В молодости Сулейман действительно участвовал в заседаниях лично, но позже, как и показано в «Великолепном веке», наблюдал за ними через решетку тайного окна.

В расписании также — дипломатические встречи, военные советы, приёмы послов и аристократии в Арз Одасы.

Дворцовый ритм: аудиенции и обеды

В полдень султану подавали обед примерно из 30 блюд, среди которых были кебабы, плов с шафраном, баранина и лукум.

В сериале дворцовая кухня показана красиво, но не передаёт всего масштаба: в XVI веке там работало более 1000 человек.

Вечера с музыкой и сказаниями

Сулейман, как и в «Великолепном веке», тянулся к искусству. Его вечера проходили под выступления танцоров и музыкантов, рассказы сказителей и представления театра теней.

Гарем — не только страсть

Хотя сериал делает акцент на страстях гарема, в реальности это был сложный институт. Лишь немногие женщины удостаивались ночи с султаном.

Вечером он уходил в Хункар Софасы — спальню, где спал под охраной евнухов и врачей, а его ложе всегда было обращено в сторону Мекки.

Таков был один день из жизни того самого султана Сулеймана — героя «Великолепного века». Всё роскошно, строго, ритуально.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
