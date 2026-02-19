Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент

16 февраля на канале НТВ стартовало долгожданное продолжение сериала «Первый отдел». Эту киноновинку фанаты ждали немало, ведь финал четвертого сезона оставил много вопросов. Именно в первой серии Елена Ракитина, возлюбленная Михаила Шибанова, серьезно помогла Вере Брагиной.

Что произошло

Вера Брагина в начале пятого сезона продолжает сидеть в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве 20-летней давности. Ее супруг пытается разобраться в сложившейся ситуации, однако у него не слишком много полномочий, так как он был вынужден написать рапорт об увольнении.

Неоценимая помощь

В конце первой серии пятого сезона Вера Брагина выходит из СИЗО. Однако в сериале не слишком подчеркивают роль Елены Ракитиной, так как ее разговор во время спецоперации остается за кадром.

Но именно она возглавляет операцию, после которой появляется заявление, что все документы против жены Брагина ложные. Шибанов также при встрече не благодарит Елену за помощь, а лишь отмечает, что ее отдел сработал великолепно. Его больше интересует судьба их отношений, которая в конце первой серии остается непроясненной.