Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент

Как возлюбленная Шибанова спасла жену Брагина из «Первого отдела»: вы могли не заметить этот момент

19 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Первый отдел»

Что произошло в первой серии нового сезона?

16 февраля на канале НТВ стартовало долгожданное продолжение сериала «Первый отдел». Эту киноновинку фанаты ждали немало, ведь финал четвертого сезона оставил много вопросов. Именно в первой серии Елена Ракитина, возлюбленная Михаила Шибанова, серьезно помогла Вере Брагиной.

Что произошло

Вера Брагина в начале пятого сезона продолжает сидеть в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве 20-летней давности. Ее супруг пытается разобраться в сложившейся ситуации, однако у него не слишком много полномочий, так как он был вынужден написать рапорт об увольнении.

Неоценимая помощь

В конце первой серии пятого сезона Вера Брагина выходит из СИЗО. Однако в сериале не слишком подчеркивают роль Елены Ракитиной, так как ее разговор во время спецоперации остается за кадром.

Но именно она возглавляет операцию, после которой появляется заявление, что все документы против жены Брагина ложные. Шибанов также при встрече не благодарит Елену за помощь, а лишь отмечает, что ее отдел сработал великолепно. Его больше интересует судьба их отношений, которая в конце первой серии остается непроясненной.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет «Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет Читать дальше 20 февраля 2026
В этих кабинетах расследуют реальные дела: где снимали сериал «Первый отдел» — не только в Петербурге В этих кабинетах расследуют реальные дела: где снимали сериал «Первый отдел» — не только в Петербурге Читать дальше 20 февраля 2026
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами 5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами Читать дальше 19 февраля 2026
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Читать дальше 19 февраля 2026
Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Читать дальше 18 февраля 2026
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» 5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» Читать дальше 18 февраля 2026
На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше