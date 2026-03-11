Как вообще Сулейман мог на них посмотреть: две худшие наложницы «Великолепного века» — «серая крыска» и истеричка

Роман Хюррем и Сулеймана стал легендой, которую знают далеко за пределами Турции. Но в реальности, да и в сериале, Роксолана никогда не была единственной женщиной падишаха.

«Великолепный век» показал нескольких наложниц, которые делили с ней султана, и далеко не все они вызывали у зрителей симпатию. А две из них и вовсе стали предметом недоумения: настолько они уступали Хюррем, что поклонники до сих пор гадают, что такого Сулейман мог в них разглядеть.

Садыка-хатун

Виктория могла бы никогда не оказаться в гареме, если бы не случай. В день её свадьбы с графом Ариэлем османы напали на крепость Земун, и Сулейман собственноручно убил жениха. Король Лайош, увидев в этом шанс, отправил несчастную девушку в Топкапы с заданием: втереться в доверие к султану и при удобном случае убить его.

В гареме Виктория быстро привлекла внимание Валиде, получила новое имя Садыка и начала осторожно подбираться к падишаху. Хафса даже надеялась, что она станет достойной соперницей Хюррем.

Но план провалился: несколько попыток покушения оказались неудачными, и в конце концов Садыке вынесли смертный приговор. Формально она никогда не была наложницей Сулеймана, но зрители следили за её историей долго и остались не слишком довольны.

Главная претензия — внешность. Многие посчитали, что такая невыразительная, тихая девушка просто не могла заинтересовать падишаха, и окрестили её «серой крыской».

Принцесса Изабелла

Принцессу Кастильскую Сулейман изначально воспринимал как разменную монету в политической игре. Но гордая, независимая Изабелла неожиданно заинтересовала его как женщина.

Султан быстро понял, что пользы от неё никакой, зато увидел ревность Хюррем и решил не упускать случай лишний раз указать фаворитке на её место. Однако как только принцесса перебралась в гарем и изъявила желание принять ислам, интерес падишаха начал угасать. Хюррем же не собиралась терпеть соперницу и, как известно, устранила её.

Зрители отреагировали на этот поворот крайне эмоционально. Многие были возмущены, что Изабеллу превратили в любовницу Сулеймана. Фанаты главной пары ополчились и на саму героиню, и на актрису Мелике Ипек Ялова.

По их мнению, внешность принцессы вышла отталкивающей и вульгарной, а томно приоткрытый рот только добавлял глупости. Игру тоже раскритиковали: как пишет kp.ru, неестественные ужимки и бессмысленные крики сделали Изабеллу просто невыносимой.