Как во «Властелине колец» сделали Элайджа Вуда таким маленьким: в жизни актер не карлик - у него рост 168 см

10 января 2026 18:08
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Магия кино и никакого мошенничества!

Элайджа Вуд впервые появился на экране ещё ребёнком в фантастической саге «Назад в будущее 2». Всего через два года кинокритики заметили его выдающиеся способности после драмы «Рай», предрекая мальчику блестящее будущее.

К моменту культовой роли Фродо Бэггинса в эпопее «Властелин колец» за плечами актёра уже было 19 разноплановых работ. Этот богатый опыт помог ему создать один из самых известных образов в истории фэнтези.

Как Элайджа Вуд получил роль

На кастинг трилогии «Властелин колец» пригласили более двухсот претендентов. Среди них оказался и Джейк Джилленхол, чья пробная съёмка оставила Питера Джексона разочарованным.

Элайджа Вуд выбрал нестандартный подход к пробам. Вместо традиционного чтения текста он создал специальную видеопрезентацию. Вместе с другом актёр разыграл ключевые сцены из произведений Толкина, полностью перевоплотившись в хоббита.

Эта творческая находка мгновенно покорила режиссёра. Джексон без колебаний утвердил Вуда на роль, оценив его преданность образу и неординарный подход к подготовке.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Как Элайджу Вуда сделали маленьким хоббитом

Образ хоббита Фродо настолько органично слился с Элайджей Вудом, что породил даже слухи о его миниатюрных физических данных. На экране актёр действительно казался маленьким на фоне других персонажей.

В действительности рост актёра составляет 168 сантиметров — вполне обычные параметры, далёкие от карликовости. Секрет визуального эффекта кроется в хитростях операторской работы. Съёмочная группа искусственно создавала разницу в масштабах, используя перспективу и специальное расположение актёров в кадре.

В некоторых сценах Вуда размещали позади исполнителей ролей Гэндальфа или Арагорна, что зрительно уменьшало его фигуру. Эти профессиональные уловки помогли создать убедительную иллюзию.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
