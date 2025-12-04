Меню
Киноафиша Статьи Как во «Французе», только с блинами и Сибирью: в новой комедии иностранец снова влюбляется в настоящую Россию — и теперь на Масленицу

4 декабря 2025 08:56
«Масленица»

В семейной истории, которую снимают в Красноярске, есть всё: праздник, город, который играет роль сам по себе, культурный обмен, авантюра и романтика.

В Красноярске идут съёмки комедии «Масленица» — фильма, который сочетает лёгкость народного праздника с темой взросления и случайных встреч.

Что в сюжете

В центре сюжета Полина, мечтающая учиться за границей. Шанс появляется внезапно: если она сумеет познакомить китайского студента с русскими традициями на масленичной ярмарке, её мечта станет реальностью.

Но неожиданная травма рушит планы: Полина ломает ногу и отправляет вместо себя подругу Олю — девушку, которая не знает китайского и плохо понимает, что именно от неё требуется.

С этого момента всё начинает развиваться по принципу снежного кома. Оля пытается удержать ситуацию под контролем, студент погружается в атмосферу праздника, где всё происходит слишком быстро, дети вдруг решают устроить личную жизнь своему дедушке, а взрослые категорически не готовы играть по чужим правилам.

Масленица становится не просто декорацией, а двигателем сюжета: чем больше шума, блинов и суеты, тем яснее вырисовываются настоящие чувства героев.

«Масленица»

Герои, которых зритель узнает

В картине снимаются актёры: Валентина Ляпина, Александр Самойленко, Николай Наумов, Елена Валюшкина, У Хаотянь, Диана Милютина, Антон Рогачев, Денис Васильев, Олег Тактаров, Анна Котова и другие. Режиссер - Михаил Мерзликин.

По словам создателей, в фильме много живых, не открыток ради, красноярских локаций — от острова Татышев до вечерних улиц города, снятых как самостоятельные персонажи.

Почему это напоминает «Француза»

«Масленица» перекликается с комедией «Француз» (2004) общей формулой: иностранец попадает в провинциальный российский город и неожиданно сталкивается с живой, хаотичной, искренней средой, которая ломает его ожидания.

В обоих фильмах встреча с русской повседневностью становится путём к новым чувствам, новым смыслам и тому самому ощущению дома, которое возникает там, где его не искали.

Фото: Кадр из фильма «Масленица»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
