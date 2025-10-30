Как в «От заката до рассвета» 30 лет назад: Квентин Тарантино снова станет звездой экрана, но в странном фильме

Квентин Тарантино готовится к масштабному актерскому возвращению, которое станет его наиболее значимой ролью за последние 30 лет после знаменитого «От заката до рассвета».

Любопытно, что для своего громкого камбэка мэтр выбрал не криминальный боевик и не кровавый хоррор, а инди-драму «Только то, что у нас есть».

Сюжет фильма «Только то, что у нас есть»

История разворачивается вокруг Джулиана Джонса, чью размеренную жизнь нарушает неожиданное возвращение бывшей ученицы. Шарлотта Левант приезжает в нормандское побережье, где вынуждена встретиться с прошлым.

Плавное течение сюжета кардинально меняется с визитом старого компаньона Джулиана — Джона Перси. Его появление заставляет героев раскрыть секреты и многолетние тайны, которые связывают всех персонажей этой истории.

Квентин Тарантино в фильме «Только то, что у нас есть»

Квентин Тарантино всегда предусматривал камео в собственных работах, включая ленту «Однажды... в Голливуде». Поэтому на экране он мелькал, но полноценной актерской работой это нельзя было назвать.

Предложение присоединиться к съемочной группе фильма «Только то, что у нас есть» поступило артисту в рабочем порядке через его агента. И Тарантино внезапно дал согласие на образ Джона Перси.

Для него эта роль станет наиболее значительным появлением на экране с середины 1990-х годов, когда он блистал в культовом проекте «От заката до рассвета».

Детали фильма «Только то, что у нас есть»

Каст картины объединил звезд международного масштаба. Вместе с Тарантино в проекте заняты британский комик Саймон Пегг, французская балерина и актриса София Бутелла, а также обладательница премии «Сезар» Шарлотта Генсбур.

Производство фильма уже успешно завершилось в Довиле. Дата выхода пока неизвестна.

