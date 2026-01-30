Меню
Как у «Фиксиков»: простой рецепт домашнего мороженого для всей семьи — получится с первого раза

30 января 2026 09:54
Кадр из сериала «Фиксики»

Про магазинное и думать не будете.

Иногда лучший вечер — это не мультики и не гаджеты, а миска, миксер и что-нибудь сладкое. В мультсериале «Фиксики» часто напоминают: сложные вещи на самом деле простые.

С мороженым ровно та же история. Его легко сделать дома и без специальной техники.

Для основы берут 500 мл жирных сливок и одну банку сгущенного молока. В качестве наполнителя подойдут ягоды, шоколад, лимонный сок или варенье. Еще понадобятся миска, миксер и любая глубокая форма для заморозки.

Как готовить

Сливки взбивают миксером до густого и воздушного состояния. Делают это спокойно, не на максимальной скорости. Затем в сливки добавляют сгущенку и аккуратно перемешивают ложкой. После этого кладут выбранный наполнитель и еще раз осторожно соединяют массу.

Готовую смесь перекладывают в форму и убирают в морозильник. Через пару часов мороженое достают, перемешивают и снова отправляют замораживаться на несколько часов.

В итоге получается мягкое, сливочное мороженое без лишних добавок. Простой рецепт, с которым справятся даже самые маленькие помощники.

Фото: Кадр из сериала «Фиксики»
Екатерина Адамова
