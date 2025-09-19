Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков

Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков

19 сентября 2025 10:51
«Великолепный век»

Исторический портрет султанши превратили в символ женского произвола, хотя сама она стала жертвой политических игр.

Сериал «Великолепный век» сделал Хюррем одной из самых узнаваемых фигур османской истории. Но в самой Турции её имя до сих пор вызывает споры и раздражение. Почему так случилось и откуда взялся этот негативный образ?

Как летописцы превратили Хюррем в «виновницу всех бед»

Первые османские историки были вынуждены писать под диктовку власти. Их задача состояла не в том, чтобы восстановить истину, а в том, чтобы провести нужные параллели.

Мустафа Наима, первый придворный летописец империи, прямо получил указание опорочить предшественников. Так началась традиция демонизации «женского султаната».

Хюррем оказалась удобной мишенью. Именно с неё началась эпоха женского влияния во дворце.

Чтобы доказать обществу, что власть женщин губительна, её образ исказили и закрепили как символ бед Османской империи.

Нарушение традиций и обвинения без доказательств

Сулейман Великий нарушил вековую традицию, женившись на наложнице по любви. Этот шаг сам по себе вызвал раздражение консерваторов.

Позже Хюррем приписали вмешательство во внешнюю политику, хотя её письма польскому королю помогли заключить мир.

Ей также приписали участие в заговоре против шехзаде Мустафы, хотя доказательств этому нет. Но летописцы сделали её «удобным врагом», чтобы намекнуть на неудачи правления женщин уже в XVII веке — Турхан и Кёсем.

Любовь и выживание вместо жажды власти

В отличие от Кёсем или Турхан, Хюррем не имела реальной возможности единолично управлять государством.

Её главной задачей было выживание — собственное и детей. В этом не было ни интригующего злодейства, ни стремления разрушить империю.

Но именно её образ стали использовать для доказательства того, что женское влияние во власти губительно. Турецкая историография закрепила миф, который и сегодня формирует отношение к Хюррем как к «роковой женщине», хотя её реальная роль была куда скромнее и человечнее.

Источник: дзен-канал: Азербайджан - страна огней

Также прочитайте: Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь» Читать дальше 28 сентября 2025
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города» Читать дальше 26 сентября 2025
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше