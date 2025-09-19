Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков

Исторический портрет султанши превратили в символ женского произвола, хотя сама она стала жертвой политических игр.

Сериал «Великолепный век» сделал Хюррем одной из самых узнаваемых фигур османской истории. Но в самой Турции её имя до сих пор вызывает споры и раздражение. Почему так случилось и откуда взялся этот негативный образ?

Как летописцы превратили Хюррем в «виновницу всех бед»

Первые османские историки были вынуждены писать под диктовку власти. Их задача состояла не в том, чтобы восстановить истину, а в том, чтобы провести нужные параллели.

Мустафа Наима, первый придворный летописец империи, прямо получил указание опорочить предшественников. Так началась традиция демонизации «женского султаната».

Хюррем оказалась удобной мишенью. Именно с неё началась эпоха женского влияния во дворце.

Чтобы доказать обществу, что власть женщин губительна, её образ исказили и закрепили как символ бед Османской империи.

Нарушение традиций и обвинения без доказательств

Сулейман Великий нарушил вековую традицию, женившись на наложнице по любви. Этот шаг сам по себе вызвал раздражение консерваторов.

Позже Хюррем приписали вмешательство во внешнюю политику, хотя её письма польскому королю помогли заключить мир.

Ей также приписали участие в заговоре против шехзаде Мустафы, хотя доказательств этому нет. Но летописцы сделали её «удобным врагом», чтобы намекнуть на неудачи правления женщин уже в XVII веке — Турхан и Кёсем.

Любовь и выживание вместо жажды власти

В отличие от Кёсем или Турхан, Хюррем не имела реальной возможности единолично управлять государством.

Её главной задачей было выживание — собственное и детей. В этом не было ни интригующего злодейства, ни стремления разрушить империю.

Но именно её образ стали использовать для доказательства того, что женское влияние во власти губительно. Турецкая историография закрепила миф, который и сегодня формирует отношение к Хюррем как к «роковой женщине», хотя её реальная роль была куда скромнее и человечнее.

Источник: дзен-канал: Азербайджан - страна огней

Также прочитайте: Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»