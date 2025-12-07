Меню
Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел»

7 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Без Оди этого могло и не случиться.

В «Очень странных делах» главный страх прячется не в тумане Изнанки, а в человеческой природе. История Векны — лучшее тому доказательство. Он не рожден чудовищем. Он им стал. И, возможно, именно это делает противостояние Одиннадцать и Генри Крила таким болезненно личным.

Генри Крил: ребёнок, который слышал слишком много

Всё началось в тихом американском городке в 50-х. Семья Крилов пережила страшную трагедию: мать и дочь погибли, отец сошёл с ума, а полиция списала всё на «демона». Но правда оказалась куда жутче.

Генри, замкнутый и отвергаемый ребёнок, обладал способностями, которые не должен был контролировать подросток. Он вторгался в сознания животных, а затем и людей. Изучал их страхи, раскачивал психику, манипулировал. Так он и убил собственную семью — слишком методично, чтобы списать это на мифическое зло.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Доктор Бреннер и рождение Номера Один

После трагедии мальчик впал в кому, но именно тогда его заметил доктор Бреннер. Он забрал Генри в лабораторию, подавил имплантом его способности и сделал… санитаром. Своего рода тенью, следящей за другими детьми-экстрасенсами.

Там Генри встретил Одиннадцать. И увидел в ней удобный инструмент для побега.

Предательство, которое перевернуло мир

Оди поверила Генри. Она отключила его имплант — и в следующее же мгновение увидела настоящего монстра. Генри уничтожил детей и персонал, а затем предложил девочке вместе «очистить» человечество. Но Оди выбрала другой путь. В яростной битве она отбросила Генри в Изнанку, буквально вытолкнула его в другое измерение — и именно там он стал Векной.

Почему Векна убивает?

Он питается слабостями людей. Проникает в сознание, ломает кости, разрывает разум. Каждое убийство стирает грань между реальным миром и Изнанкой. Его цель проста и ужасна: разрушить барьер и стать властелином новой, искривлённой реальности.

Что дальше?

В финале 4 сезона Оди и её друзья смогли лишь ранить Векну. Пятый сезон обещает стать личной дуэлью. Тем более что фанаты до сих пор спорят: так ли далеки Оди и Векна друг от друга, как кажется? Ведь у них одни корни — и одна точка соприкосновения, где каждый выбрал свою сторону.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
