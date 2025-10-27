Меню
Киноафиша Статьи «Как такое пропустили — не знаю»: грим эпохи VHS, кариатурная игра и заимствования из всего подряд — зрители смеются над «Дракулой» Бессона

27 октября 2025 19:06
Кадр из фильма «Дракула»

В киноленте есть такие ляпы, от которых хочется закрыть лицо руками.

Люк Бессон снова решил, что миру не хватает его видения классики. На этот раз — «Дракула». Казалось бы, 400 экранизаций уже достаточно, но нет. Режиссёр, когда-то снимавший фильмы, от которых замирали сердца, теперь будто соревнуется сам с собой: кто быстрее растратит репутацию.

Ни страсти, ни ужаса, ни даже фирменной бессоновской эстетики — всё куда-то исчезло, пишут в Сети зрители.

1. Актёры, которых боишься — но не в том смысле

Да, вампиры не обязаны быть красивыми, но Бессон явно решил доказать, что зритель должен страдать вместе с героями. Исполнитель главной роли — без намёка на харизму, Зои Блю Сайдел в кокошнике выглядит как героиня русских сказок, случайно попавшая в Трансильванию. А единственный, кто тянет на себя внимание, — Кристофер Вальц. Но даже он, кажется, жалеет, что не сбежал со съёмок.

2. Заимствований больше, чем крови

Если собрать все «отсылки», получится отдельный фильм. От «Парфюмера» Зюскинда до «Звёздных войн» — в кадре всё это есть, но без малейшего смысла. Сценарий словно писали студенты на зачёте: «вставьте три отсылки — получаете зачёт».

Кадр из фильма «Дракула»

«Эта прическа — пламенный привет "Звёздным войнам": причем там в середине виден валик из синтепона, на который намотали волосы. Как такое пропустили — даже не знаю», — пишет автор Дзен-канала Кинодом.

3. Грим уровня школьного театра

Резиновое лицо Дракулы — будто достали со склада 60-х. Волосы уложены на валик из синтепона, как у принцессы Леи на пенсии. Визуально фильм местами красив, но этот грим всё портит — вместо вампира перед нами уставший косплеер, которому просто жарко.

4. Любовь, которой не веришь

Бессон просит сочувствовать Дракуле, но зритель лишь зевает. Герой 400 лет мучается из-за одной женщины — и это выглядит не трагично, а нелепо. Особенно когда он раз за разом прыгает из окна в попытках «умереть красиво».

5. Главный грех — скука

Фильм мечется между жанрами: немного хоррора, чуть драмы, пара ноток мюзикла. Но целого не получается. Это не ужастик, не трагедия, не ирония — просто два часа визуально дорогой апатии.

Бессон хотел снять эпос о страсти и бессмертии. Вышло — как вампир без клыков: вроде живой, а укусить не может.

Читайте также: Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей

Фото: Кадр из фильма «Дракула»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
