В книге о вкусной и здоровой пище советовали готовить из продуктов, которых не было в советских магазинах: как так получилось?

С детства многие из нас помнят огромную «Книгу о вкусной и здоровой пище», изданную в 1939 году под руководством Анастаса Микояна. Однако для людей той эпохи этот толстый том был не просто кулинарным пособием. За его красивой обложкой скрывалась серьезная инструкция по адаптации к новой реальности. В этой книге была масса рецептов блюд с продуктами, которые было весьма сложно достать. Почему же так происходило?

Государство выделяло огромные бюджеты на создание этих печатных шедевров, фактически на эти средства можно было построить несколько небольших фабрик. Предполагается, что власти на тот момент понимали, как и что влияет на восприятие человека. Яркие и красивые фотографии служили мощным антидепрессантом, они вызывали выброс дофамина у читателей, уставших от бытовых забот. Словом, это был классический эффект, когда фантазия заменяла реальность. Грубо говоря, чем тяжелее и беднее было бытие человека, тем больше утешения приносили несъедобные, но идеально оформленные изображения поросят и осетрины.

Кроме того, у книги Микояна была еще одна, более глубокая функция — она служила инструментом цензуры. В новом обществе не должно было остаться ни французских консоме, ни дворянских бланманже. Все рецепты унифицировались и переименовывались. Так, оригинальный салат «Оливье» с рябчиками и каперсами трансформировался в народный «Столичный» с вареной колбасой и зеленым горошком. Имена царских поваров исчезали, уступая место безликим, но строгим стандартам ГОСТ. Например, рецепт «Докторской» колбасы, утвержденный в 1936 году, позиционировался как диетическое питание для тех, кто пострадал от борьбы с царским режимом.

Самый удивительный парадокс книги проявился позже, в эпоху застоя 70-х и 80-х годов. Дефицит в магазинах рос с каждым годом. Хорошая колбаса исчезла, сливочное масло выдавали по нормам, а за баночным горошком выстраивались длинные очереди. Именно в этих многочасовых ожиданиях за консервами формировалась непреклонная вера в то, что однажды наступит изобилие, описанное на страницах этого фолианта. Правда, чем более пустыми становились полки магазинов, тем бережнее советские женщины хранили «Книгу о вкусной и здоровой пище». Открывая рецепты крабов в соусе и инструкции по запеканию осетрины, они шли на свою скромную кухню, чтобы жарить котлеты из хлеба и минтая, заменяя недоступные ингредиенты тем, что удалось «достать».

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что кулинарный фолиант СССР не стал результатом неудачного планирования или насмешки чиновников над народом. Это была тщательно продуманная психологическая операция.

Зачем же была создана эта книга? Во-первых, она позволила быстро унифицировать рацион миллионов людей, внедрив стандартизированную фабричную диету. Во-вторых, с помощью яркого оформления и эстетики книга скрывала экономические неудачи, создавая у людей визуальный образ будущего благополучия.