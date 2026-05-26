Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы

Связь между «Проклятием Аннабель» и «Заклятием» — это основа всей вселенной. Если коротко, то «Аннабель» — это приквел к «Заклятию», который объясняет происхождение одного из самых знаковых артефактов, появившихся в основном фильме.

В самом первом хорроре «Заклятие» (2013), когда Эд и Лоррейн Уоррен проводят лекцию о своих расследованиях, они показывают комнату с проклятыми предметами. Камера фокусируется на запертой стеклянной витрине, внутри которой сидит та самая кукла Аннабель.

Лоррейн кратко рассказывает репортерам историю о том, как к ним попала эта игрушка: две медсестры столкнулись с тем, что кукла оставляла зловещие надписи и угрожала им.

Спустя год вышел фильм «Аннабель», который показал, как молодая пара сталкивается с демонической силой, вселившейся в куклу. В финале фильма кукла попадает к одной из медсестер, про которых рассказывал Уоррен в оригинале.

События происходят в 1969-1970 годах, тогда как в «Заклятии» сюжет уже перескочил в 1971 год.

В фильме «Аннабель: Зарождение зла» рассказывается о происхождении куклы и о том, что настоящей Аннабель была 7-летняя девочка, погибшая в автокатастрофе. После смерти дочери родители так хотели снова ее увидеть, что заключили сделку с дьяволом. Но всё идёт наперекосяк, и пара случайно позволяет демону вселиться в куклу, которая стоит у них дома.

Был у этой серии спин-оффов и триквел. В «Проклятии Аннабель 3» наконец впервые появляются сами Уоррены, но сюжет больше сконцентрирован на их дочери Джуди. Хронологически фильм разворачивается через год после событий фильма «Заклятие».