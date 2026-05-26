Русский English
Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы

26 мая 2026 13:00
Фильмы нужно смотреть в верной хронологии. 

Связь между «Проклятием Аннабель» и «Заклятием» — это основа всей вселенной. Если коротко, то «Аннабель» — это приквел к «Заклятию», который объясняет происхождение одного из самых знаковых артефактов, появившихся в основном фильме.

В самом первом хорроре «Заклятие» (2013), когда Эд и Лоррейн Уоррен проводят лекцию о своих расследованиях, они показывают комнату с проклятыми предметами. Камера фокусируется на запертой стеклянной витрине, внутри которой сидит та самая кукла Аннабель.

Лоррейн кратко рассказывает репортерам историю о том, как к ним попала эта игрушка: две медсестры столкнулись с тем, что кукла оставляла зловещие надписи и угрожала им.

Спустя год вышел фильм «Аннабель», который показал, как молодая пара сталкивается с демонической силой, вселившейся в куклу. В финале фильма кукла попадает к одной из медсестер, про которых рассказывал Уоррен в оригинале.

События происходят в 1969-1970 годах, тогда как в «Заклятии» сюжет уже перескочил в 1971 год.

В фильме «Аннабель: Зарождение зла» рассказывается о происхождении куклы и о том, что настоящей Аннабель была 7-летняя девочка, погибшая в автокатастрофе. После смерти дочери родители так хотели снова ее увидеть, что заключили сделку с дьяволом. Но всё идёт наперекосяк, и пара случайно позволяет демону вселиться в куклу, которая стоит у них дома.

Был у этой серии спин-оффов и триквел. В «Проклятии Аннабель 3» наконец впервые появляются сами Уоррены, но сюжет больше сконцентрирован на их дочери Джуди. Хронологически фильм разворачивается через год после событий фильма «Заклятие».

Кадры из фильмов «Проклятие Аннабель» (2014), «Проклятие Аннабель 3» (2019)
Светлана Левкина
