Как «Сверхъестественное» связано с «Константином»: дело дошло до обвинений в плагиате

Зрители не поняли, что это была лишь отсылка.

«Сверхъестественное» — это легендарный сериал, который стал настоящим феноменом в мире телевизионных фэнтези-хорроров. История двух братьев-охотников за нечистью, Сэма и Дина Винчестеров, растянулась на 15 сезонов и покорила миллионы зрителей по всему миру.

Отношения братьев, их жертвы и преданность друг другу стали главной эмоциональной основой шоу. А еще сериал идеально сочетал ужасы, драму, комедию и даже мюзиклы, никогда не застревая в одной формуле.

Создатели вплели в сюжет демонов, ангелов, божеств из разных культур и городских легенд. А в одном из образов в проекте зрители даже усмотрели плагиат.

Кастиэль в сериале «Сверхъестественное»

Кастиэль — один из самых значимых и любимых персонажей в сериале «Сверхъестественное». Это архангел, впервые появившийся в 4 сезоне. Его задача — помочь братьям Винчестерам в борьбе с апокалипсисом.

Изначально он предстаёт как могущественное и несколько наивное существо, не понимающее человеческих эмоций. Но в итоге он становится преданным другом центральных персонажей, готовым на всё ради людей. Кастиэль неоднократно жертвовал собой ради Сэма, Дина и человечества.

Кастиэль и Константин

Знаменитый образ Кастиэля с его плащом цвета хаки и классическим костюмом стал визитной карточкой персонажа. Однако этот стиль имеет любопытное происхождение.

Создатель «Сверхъестественного» Эрик Крипке открыто признавал, что визуальный образ ангела был вдохновлен Джоном Константином из комиксов DC. Тем самым, которого сыграл Киану Ривз в полнометражной экранизации — только плащ у него был черным.

Тем не менее, эта связь осталась незамеченной для многих зрителей. И когда в 2014 году на экраны вышел новый сериал «Константин», поклонники «Сверхъестественного» тут же обвинили проект в плагиате. Авторам даже пришлось оправдываться, что гардероб Кастиэля они не крали.

