Киноафиша Статьи Как создавали самую рождественскую сказку СССР: Солоха прятала сломанный нос, Пацюк плевался варениками, а Черт крестился

Как создавали самую рождественскую сказку СССР: Солоха прятала сломанный нос, Пацюк плевался варениками, а Черт крестился

7 января 2026 14:15
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Яркие образы воплотили на экране известные артисты.

Лента «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышла на экраны в 1961 году, но до сих пор остается самым рождественским фильмом для миллионов зрителей. Ведь именно там остро чувствуется мистика, волшебство, сама атмосфера сочельника и особенного периода, когда могут исполниться самые неосуществимые желания.

А ведь фильм тоже рождался буквально чудом — стараниями всей команды и режиссера.

Название фильма

Фильм снят не по всему сборнику Николая Гоголя, а по одной конкретной повести из него — «Ночь перед Рождеством». Именно эта история легла в основу знаменитой картины.

Возникает вопрос: почему же название поменяли? Однозначного ответа сейчас не найти. В ту эпоху авторы, вероятно, не хотели выносить в название религиозный праздник, которого официально не существовало в советском календаре.

Впрочем, создатели всё же дали зрителю точную подсказку. В самых первых кадрах фильма мы видим раскрывающуюся книгу. И на её страницах чётко указано оригинальное название произведения — «Ночь перед Рождеством».

Сцена с варениками

В начале 60-х годов создать магию на экране было непросто. Чтобы снять знаменитую сцену с летающими варениками, пришлось пойти на хитрость. Актёр Николай Яковченко, игравший Пацюка, вовсе не ловил их ртом.

Вместо этого он делал всё наоборот. Яковченко «выплёвывал» вареники обратно в миску со сметаной. А потом монтажёры просто «перевернули» плёнку.

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Солоха

Александр Роу изначально представлял ведьму Солоху в образе красавицы Людмилы Хитяевой. Актриса посмеялась, узнав, что ей предложили такую роль, но согласие дала.

Однако перед самым началом съёмок произошёл неприятный случай. Хитяева получила травму, катаясь на лыжах, и попала в больницу. Расстроенная, она сразу позвонила режиссёру, чтобы отказаться от работы.

Но Роу был непреклонен. Он заявил, что будет ждать выздоровления именно Хитяевой и не станет искать другую актрису.

Когда она наконец приехала на площадку, выяснилось, что после травмы у неё на носу осталась небольшая горбинка. Режиссёр только обрадовался, заметив, что теперь ведьму почти не нужно гримировать — нос и так получился идеальным.

Правда, актриса казалась слишком стройной для колоритной Солохи. Её образ пришлось «увеличивать» с помощью пышных многослойных юбок. А чтобы создать иллюзию второго подбородка, Хитяевой приходилось всё время держать голову особым образом.

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Георгий Милляр в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»

У многих режиссёров есть свои актеры-«талисманы». Для Александра Роу таким был неподражаемый Георгий Милляр — настоящая икона советского сказочного кино и главный исполнитель ролей нечистой силы.

В фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» ему, конечно, тоже досталась подобная роль — озорной и хитрый Чёрт. Хотя это был не Кощей и не Баба-Яга, Милляр подошёл к образу со всей серьёзностью.

Но от суеверий актер страдал. Каждый раз, когда гримёры превращали его в нечисть, он тайком крестился. А перед тем как выйти на съёмочную площадку, он тихо просил прощения у Бога за то, что сейчас ему предстоит делать.

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма.

Фото: Кадры из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
