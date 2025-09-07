Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как смотреть фильмы про Ганнибала Лектора по хронологии: без четкой инструкции не разобраться

Как смотреть фильмы про Ганнибала Лектора по хронологии: без четкой инструкции не разобраться

7 сентября 2025 14:15
Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Есть возможность увидеть историю культового маньяка полностью.

Фильмы о Ганнибале Лектере давно вышли за рамки обычных триллеров. Это уже целая мифология о человеке-маньяке, который сочетает звериную жестокость с утончённым интеллектом.

Но из-за того, что книги Томаса Харриса экранизировали в разное время и не по порядку, зрителям до сих пор бывает сложно разобраться: а с чего начинать, чтобы уловить историю целиком?

Фильмы о Ганнибале Лектере в порядке выхода на экраны

«Охотник на людей» (1986)

Первая попытка рассказать историю Лектера на большом экране. Режиссёр Майкл Манн экранизировал роман «Красный дракон». Здесь Лектера играет Брайан Кокс — менее харизматичный, но всё же запоминающийся. Агент ФБР Уилл Грэм вынужден вновь встретиться с Лектером, чтобы поймать маньяка по прозвищу Зубная Фея.

«Молчание ягнят» (1990)

Фильм, сделавший Ганнибала Лектера легендой. Энтони Хопкинс, проведя на экране всего 25 минут, создал образ, который получил «Оскар» и стал каноническим. Молодая агент Кларисса Старлинг (Джоди Фостер) обращается к Лектеру за помощью в расследовании серии жестоких убийств.

«Ганнибал» (2001)

Продолжение спустя десять лет. Лектер уже на свободе, скрывается во Флоренции и вступает в опасную игру с Клариссой Старлинг (теперь в исполнении Джулианны Мур). На него также охотятся инспектор Пацци и обезображенный миллионер Мейсон Верджер.

«Красный дракон» (2002)

Кадр из фильма «Красный дракон»

Фактически ремейк «Охотника на людей». Энтони Хопкинс в третий и последний раз играет Лектера, а Эдвард Нортон исполняет роль Уилла Грэма. История та же: поймать Зубную Фею, используя помощь заключённого Ганнибала. В финале зрителям намекают на продолжение — к Лектеру приходит посетительница из ФБР, готовящая почву для «Молчания ягнят».

«Ганнибал: Восхождение» (2006)

Приквел о детстве и юности Лектера. Здесь мы видим травму, которая сформировала монстра: в годы войны маленький Ганнибал становится свидетелем гибели сестры, а позже поступает в медшколу и постепенно превращается в убийцу.

Хронология событий

Если хотите посмотреть историю Лектера по порядку событий, то правильная последовательность такая:

  • «Ганнибал: Восхождение» (2006)
  • «Охотник на людей» (1986) или «Красный дракон» (2002) — на выбор
  • «Молчание ягнят» (1990)
  • «Ганнибал» (2001)

Сериалы

Отдельного внимания заслуживает сериал «Ганнибал» (2013–2015) с Мадсом Миккельсеном. Он переосмысливает книги Харриса, беря элементы из разных романов, но не связан напрямую с фильмами. Смотреть его можно отдельно — это самостоятельное произведение.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Молчание ягнят»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше