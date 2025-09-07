Как смотреть фильмы про Ганнибала Лектора по хронологии: без четкой инструкции не разобраться

Фильмы о Ганнибале Лектере давно вышли за рамки обычных триллеров. Это уже целая мифология о человеке-маньяке, который сочетает звериную жестокость с утончённым интеллектом.

Но из-за того, что книги Томаса Харриса экранизировали в разное время и не по порядку, зрителям до сих пор бывает сложно разобраться: а с чего начинать, чтобы уловить историю целиком?

Фильмы о Ганнибале Лектере в порядке выхода на экраны

«Охотник на людей» (1986)

Первая попытка рассказать историю Лектера на большом экране. Режиссёр Майкл Манн экранизировал роман «Красный дракон». Здесь Лектера играет Брайан Кокс — менее харизматичный, но всё же запоминающийся. Агент ФБР Уилл Грэм вынужден вновь встретиться с Лектером, чтобы поймать маньяка по прозвищу Зубная Фея.

«Молчание ягнят» (1990)

Фильм, сделавший Ганнибала Лектера легендой. Энтони Хопкинс, проведя на экране всего 25 минут, создал образ, который получил «Оскар» и стал каноническим. Молодая агент Кларисса Старлинг (Джоди Фостер) обращается к Лектеру за помощью в расследовании серии жестоких убийств.

«Ганнибал» (2001)

Продолжение спустя десять лет. Лектер уже на свободе, скрывается во Флоренции и вступает в опасную игру с Клариссой Старлинг (теперь в исполнении Джулианны Мур). На него также охотятся инспектор Пацци и обезображенный миллионер Мейсон Верджер.

«Красный дракон» (2002)

Фактически ремейк «Охотника на людей». Энтони Хопкинс в третий и последний раз играет Лектера, а Эдвард Нортон исполняет роль Уилла Грэма. История та же: поймать Зубную Фею, используя помощь заключённого Ганнибала. В финале зрителям намекают на продолжение — к Лектеру приходит посетительница из ФБР, готовящая почву для «Молчания ягнят».

«Ганнибал: Восхождение» (2006)

Приквел о детстве и юности Лектера. Здесь мы видим травму, которая сформировала монстра: в годы войны маленький Ганнибал становится свидетелем гибели сестры, а позже поступает в медшколу и постепенно превращается в убийцу.

Хронология событий

Если хотите посмотреть историю Лектера по порядку событий, то правильная последовательность такая:

«Ганнибал: Восхождение» (2006)

«Охотник на людей» (1986) или «Красный дракон» (2002) — на выбор

«Молчание ягнят» (1990)

«Ганнибал» (2001)

Сериалы

Отдельного внимания заслуживает сериал «Ганнибал» (2013–2015) с Мадсом Миккельсеном. Он переосмысливает книги Харриса, беря элементы из разных романов, но не связан напрямую с фильмами. Смотреть его можно отдельно — это самостоятельное произведение.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.