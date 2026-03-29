Как смотреть фильмы из франшизы «Хищник», чтобы понять хронологию: начинайте не с 1987 года

29 марта 2026 13:46
Кадр из фильма «Добыча»

Сейчас у зрителей есть возможность правильно выстроить просмотр.

Франшиза «Хищник» давно вышла за рамки одного фильма. История яутжа теперь охватывает разные эпохи — от древности до далекого будущего. Если хотите разобраться в хронологии, лучше начать с трех ключевых проектов, которые формируют основу вселенной.

Добыча — начало охоты на Земле

Фильм «Добыча» переносит зрителей в 1719 год и показывает одно из первых столкновений людей с Хищником. Главная героиня — девушка-команчи Нару, которая мечтает стать охотницей.

Однажды она замечает странные огни в небе и отправляется на поиски загадочного существа. Так начинается противостояние с Хищником, прибывшим на Землю ради охоты.

«Добыча» считается отличной точкой входа во франшизу: здесь показан более примитивный, но не менее опасный яутжа и зарождение традиции охоты на лучших воинов.

Хищник (1987) — культовое столкновение с людьми

Кадр из фильма «Хищник»

Следующим по хронологии идет культовый фильм 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. В джунгли Гватемалы отправляется группа спецназовцев, которая сталкивается с невидимым охотником.

Именно этот фильм заложил основные правила вселенной: Хищник выбирает сильнейших противников, использует технологии и действует по собственному кодексу чести.

Картина до сих пор считается одной из лучших в жанре фантастического боевика и ключевой частью франшизы.

Хищник (2018) — новая эра вселенной

Фильм 2018 года показывает, что разные кланы яутжа могут воевать между собой. После крушения корабля на Земле начинается новая охота, а человечество узнает о Хищниках гораздо больше.

Здесь впервые раскрывается идея эволюции яутжа и их попыток улучшать себя с помощью ДНК других существ. Этот проект расширяет мифологию франшизы и подготавливает будущие истории.

С чего начать знакомство

Если хотите посмотреть франшизу по хронологии, лучше начать с «Добычи», затем перейти к «Хищнику» 1987 года, а завершить «Хищником» 2018 года.

Эти три проекта показывают развитие вселенной — от первых охот до масштабного противостояния в современном мире.

Фото: Кадр из фильма «Добыча»
Анастасия Луковникова
