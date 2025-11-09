Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео)

Кто сказал, что Волдеморт из фильмов про Гарри Поттера не умеет смеяться? Оказалось, всё зависит от страны! В этом видео — та самая финальная сцена из последнего «Гарри Поттера», где Тёмный Лорд буквально заливается хохотом.

Только вот смеётся он по-разному — по-японски, по-польски, по-казахски, по-итальянски и даже по-вьетнамски. Иногда это злодей с приступом сарказма, а иногда — будто тёща услышала анекдот про зятя. Слушаем и не пытаемся сдержаться.

Редкий случай, когда Волдеморт объединяет мир — не злом, а смехом. Польский Лорд смеётся, как добродушный мясник, французский — как артист кабаре, турецкий — будто выиграл джекпот, а русский — словно только что узнал, что Гарри живёт на его ипотечной квартире.

Посмотрите и убедитесь: зло бывает не только всесильным, но и очень забавным.

