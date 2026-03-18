Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали

В фильмах «Дюна» при внимательном просмотре можно заметить моменты, которые не до конца объяснены или противоречат внутренней логике. Некоторые детали, важные для понимания устройства мира, остаются за пределами кадра. Один из таких эпизодов касается песчаных червей.

Песчаные черви

Песчаные черви — пожалуй, самый яркий символ вселенной «Дюны». Эти исполинские существа наводят ужас на всех, кто ступает в пустыню. Местные жители научились использовать их как грозное оружие и даже как необычный транспорт.

По своему строению черви напоминают китов: они процеживают песок, питаясь микроорганизмами. Чтобы находить добычу, они пользуются звуком — поэтому любой лишний шум в пустыне может стоить жизни.

Парадокс Шаи‑Хулудов

Гигантские размеры песчаных червей в «Дюне» вызывают вопросы с точки зрения биологии. Водная среда позволяет китам достигать огромной массы, поддерживая их тело.

На суше такой вес просто раздавил бы животное. Поэтому наземные виды физически не могут быть такими же крупными и при этом сохранять подвижность.

В фильмах же Шаи‑Хулуды вырастают до сотен метров, а в экранизации — даже до километров. Даже если на Арракисе гравитация слабее земной, существование таких существ под толщей песка остаётся под вопросом. Кремниевый скелет проблему тоже не решает.

Другое несоответствие касается температуры. Если бы черви действительно имели кремниевую основу, им требовалась бы среда вроде венерианской — с экстремальным жаром. На относительно прохладном Арракисе их метаболизм просто не смог бы функционировать. Как замечает «Лайфхакер», Шаи‑Хулуды стоит воспринимать как фантастический образ, а не попытку создать биологически убедительный вид.