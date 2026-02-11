Меню
Киноафиша Статьи Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять

Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять

11 февраля 2026 16:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Как мужчина смог завоевать доверие самое сильной женщины?

Рустем-паша – фигура, возвысившаяся до поста великого визиря Османской империи и вписанная в канву популярного сериала «Великолепный век». Он предстает как человек, достигший головокружительных высот, обретя абсолютное доверие всемогущей Хюррем Султан.

Но чем же на самом деле Рустем-паша заслужил эту безграничную преданность со стороны хасеки?

Сериал изображает Рустема как второго человека в империи после султана, вырвавшегося из нищеты благодаря своим качествам и преданности. Раз за разом он демонстрировал не только свое уважение и лояльность к Хюррем, но и непоколебимую верность по отношению к самой султанше, ее дочери и всей правящей династии.

Важные моменты

Одной из ключевых заслуг Рустема стало оказание помощи Хюррем в щекотливой ситуации с наложницей Мустафы, которая готова была раскрыть правду о причастности хасеки и ее окружения к ее появлению во дворце. Именно Рустем, прибегнув к шантажу, смог добиться нужного результата, позволив Хюррем избежать разоблачения, а Ибрагиму-паше потерять доверие султана.

Кроме того, Рустем сыграл решающую роль в победе над Фирузе-хатун, обнаружив ее татуировку, которая свидетельствовала о ее связи с врагами империи. Хотя этот сюжетный ход является вымыслом создателей сериала, он ярко иллюстрирует преданность Рустема интересам женщин правящей династии.

Чего он добился

Таким образом, простой человек, обладавший умом и находчивостью, достиг наивысшего ранга в империи после самого султана. Он стал ближайшим доверенным лицом хасеки, которому она сообщала самую конфиденциальную информацию и поручала исполнение самых деликатных заданий.

Рустем превратился в своего рода ангела-хранителя Хюррем. В сериале он предстает как хитрый и даже несколько дерзкий персонаж. Исторические источники подтверждают его сильную любовь к дочери Хюррем, Михримах-султан, и его преданность ей.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
