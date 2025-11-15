Меню
Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых

15 ноября 2025 10:23
«Рождество с бывшим»

Фильм возвращает ту самую атмосферу уютных рождественских историй, где любовь, снег и ностальгия становятся главным украшением праздника.

Тот самый уют, который мы любили в новогодних фильмах конца 90-х и нулевых, вернулся — теперь на Netflix. Романтическая комедия «Рождество с бывшим» («A Merry Little Ex-Mas», 2025) кажется кадром из тех времён, когда всё решалось под ёлкой и чашкой какао, а не по видеосвязи и в чате.

Алисия Сильверстоун снова в своей стихии

Главная роль — у Алисии Сильверстоун, той самой Шер из культового фильма «Бестолковые». Здесь она играет Кэти — женщину, которая девять месяцев как рассталась с мужем, но решает провести с ним ещё одно Рождество ради детей.

В роли бывшего — Оливер Хадсон («Город Хищниц»), а компанию им составляет Джамила Джамил («В лучшем месте»).

«Рождество с бывшим»

Идея проста, как и в старых добрых комедиях: бывшие собираются ради семьи, но старые чувства дают о себе знать. Всё осложняется появлением новой девушки бывшего — и, конечно, тем, что это Рождество, когда невозможно не вспоминать, с чего всё начиналось.

Ностальгия, которую не спрячешь под мишуру

Фильм будто снят в начале двухтысячных: уютные домики, заснеженный городок с говорящим названием Winterlight (Зимний Свет), песни из старых рождественских плейлистов и диалоги, в которых нет места цинизму. Даже шутки — намеренно «устаревшие», но именно в этом и их очарование.

Почему стоит посмотреть

«Рождество с бывшим» — не про неожиданности и не про сюжетные повороты. Это то кино, которое хочется включить вечером, пока пахнет мандаринами и греется чайник.

Атмосфера, актёры, лёгкий юмор и немного ретро-романтики — Netflix сделал ставку не на оригинальность, а на уют.

В ролях: Алисия Сильверстоун, Оливер Хадсон, Джамила Джамил, Мелисса Джоан Харт. Режиссёр — Аманда Мэтлович.

Фото: Кадр из фильма «Рождество с бывшим» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
