Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные

Что ж это за мир такой, где время остановилось?

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» назначена на 26 ноября 2025 года, и именно он должен поставить точку в истории подростков из Хоукинса. Но есть деталь, которую зрители так и не поняли за все предыдущие серии: что такое Изнанка и откуда она вообще взялась. Вопрос обсуждают с первого сезона, и ответ обещают раскрыть только в финале.

Секреты, спрятанные в тени

Братья Дафферы признавались, что написали 30-страничный файл об устройстве обратного мира. Даже Netflix просил их объяснить фанатам логику Изнанки, но создатели лишь подбрасывали намёки. В третьем сезоне Изнанка почти исчезла, а в четвёртом снова заявила о себе, оставив новые загадки.

Теории фанатов

Одна из главных версий — Изнанку «создала» сама Одиннадцать, когда перебросила туда Генри Крила. Он якобы и сделал этот мир таким мрачным. Но есть и другая точка зрения: Изнанка существовала задолго до открытия портала, а её время остановилось в тот момент, когда туда впервые попал Уилл. Поэтому в городе застыл календарь и всё выглядит, как отражение 1983 года.

Детали, которые смущают зрителей

Фанаты на Reddit заметили, что в Изнанке нет воды — возможно, её боятся местные монстры. Землетрясения и трещины там интерпретируют как попытку обратного мира прорваться в реальность. А ещё существует теория о том, что Истязатель до сих пор связан с Уиллом и способен через него влиять на происходящее.

Ответы впереди

Дафферы не случайно тянут интригу. Тайна Изнанки должна стать ключом к финалу: кто стоит над Векной, почему порталы продолжают открываться и можно ли этот мир окончательно закрыть. Пока же зрители строят догадки — и чем ближе премьера, тем жарче споры о том, откуда взялся мир, в котором остановилось время.

