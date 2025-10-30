Меню
Как потерянная сиротка Ванда Максимофф стала Алой Ведьмой: Marvel выковал эту злодейку из боли и страданий

30 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Мстители»

Цена ее силы была слишком высокой.

История Алой Ведьмы — редкий случай, когда супергерой рождается не из героизма, а из страдания. Ванда Максимофф — не результат эксперимента и не случайная избранная, а человек, на котором судьба проводила свои испытания. Её сила — не дар, а рана, которая научилась светиться.

Ещё в «ВандаВижн» Агата Харкнесс произнесла фразу, ставшую пророчеством: «Это магия хаоса, Ванда. И это делает тебя Алой Ведьмой». И хотя зрители тогда видели просто эффектный финал, на самом деле это был момент рождения новой богини разрушения.

Магия хаоса и Камень Разума

В комиксах Ванда получает свои способности от древнего божества Хтона, оставившего след в магии хаоса. Но в киновселенной Marvel всё тоньше: сила была в ней с детства. Когда дети Максимофф оказались под завалами рядом с неразорвавшейся бомбой Старка, все решили, что им просто повезло. На деле — Ванда, сама того не зная, остановила взрыв.

Позже, уже в лаборатории ГИДРЫ, Камень Разума не дарует ей силу, а лишь раскрывает её. В тот миг, когда скипетр Локи вспыхивает перед ней, Ванда видит свою тень — фигуру Алой Ведьмы. Камень не создаёт чудовище — он показывает, кем она была всегда.

Почему Агата Харкнесс её боялась

Агата понимала то, чего не понимала сама Ванда: магия хаоса — это не просто колдовство, это способность создавать из ничего. Не менять реальность, а подменять саму ткань бытия. Поэтому Алая Ведьма страшнее любого Титана: она не ломает законы — она пишет новые.

В «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» эта сила наконец выходит из-под контроля. Ванда убивает магов, рушит миры и перестаёт быть героиней. Но в этом и есть суть хаоса — он не злой, просто ему всё равно.

Умерла ли она?

Скорее всего, нет. Если в комиксах Ванда — существо Нексуса, точка соединения всех миров, то гибель под горой для неё — лишь очередная иллюзия. Её последним актом было разрушение Тёмных крепостей, но уничтожить хаос невозможно. Он может исчезнуть на миг — чтобы вернуться, когда его снова позовут.

Алая Ведьма не родилась — её выковали страх, любовь и потеря. И если она решит вернуться, то не как злодейка, а как напоминание: сила, рождённая из боли, никогда не умирает.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.

Фото: Кадр из фильма «Мстители»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
