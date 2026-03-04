Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей

Меню
4 марта 2026 22:00
Новый экшен сравнивают с культовой франшизой.

В конце февраля на Amazon Prime Video вышел боевик «Блеф» — и сразу оказался в центре обсуждений. Если критики уже высказались, то теперь подключились зрители. Итог — 67% на Rotten Tomatoes, 5,8 балла на IMDb и 2,7 из 5 на Letterboxd.

Часть аудитории приняла фильм тепло. Его сравнивают с франшизой Пираты Карибского моря, отмечая масштаб и атмосферу. Один из зрителей сформулировал это так:

«Это как “Пираты Карибского моря”, только в более кровавой версии».

И в этой фразе — вся суть восприятия картины.

Экшен есть, сценарий — под вопросом

Многие проводят параллели с «Джоном Уиком»: динамика, жесткие схватки, мрачный настрой. Экшен называют главным достоинством — драки поставлены эффектно, перестрелки держат в напряжении, а визуал работает на общее ощущение опасности.

Но сценарий устроил не всех. Зрители критикуют предсказуемость истории и отсутствие глубины у персонажей. Для кого-то это стильный аттракцион на один вечер, для других — проект, которому не хватает харизмы и развития.

О чем история

Действие разворачивается в 1846 году на Карибах. Бывшая пиратка Эрселл Бодден по прозвищу Кровавая Мэри вынуждена снова взяться за оружие, когда за ее голову назначают награду.

Режиссером и сценаристом выступил Фрэнк Э. Флауэрс, а среди продюсеров — Джо Руссо и Энтони Руссо.

«Блеф» оказался фильмом-контрастом: зрелищным и спорным одновременно. И, похоже, именно в этом его главный эффект.

Анастасия Луковникова
