Как Пеннивайз связан с Роландом Дискейном: новый сериал все расставит по местам

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» задуман как приквел к экранизациям одноимённого романа Стивена Кинга.

Однако режиссёр Андрес Мускетти намекнул на любопытный творческий ход — в проекте могут появиться отсылки и к другой знаменитой работе автора о Роланде Дискейне.

Сериал «Добро пожаловать в Дерри»

Проект перенесёт публику в 1960-е, когда загадочное исчезновение мальчика встряхнёт тихий городок. Его друзья, пытаясь найти товарища, столкнутся с ужасающим клоуном Пеннивайзом — древним злом, пробуждающимся каждые 27 лет.

Билл Скарсгард вновь воплотит образ жуткого антагониста.

Создатели Андрес Мускетти и Джейсон Фукс планируют ещё два сезона, которые углубятся в прошлое городка — в 1935 и 1908 годы. Премьера первой части из шести серий состоится 26 октября.

Связь «Добро пожаловать в Дерри» и «Темной башни»

Сериал не просто расскажет о прошлом Пеннивайза, но и приоткроет завесу над его космической природой. Как намекнул режиссёр Андрес Мускетти в одном из интервью, приквел расширит границы вселенной Стивена Кинга, показав связь с другими мирами — включая реальность «Тёмной Башни».

«Цель проекта — показать, что известные зрителям события из книг и фильмов являются лишь частью огромной мультивселенной», — отметил постановщик.

Сериал позволит заглянуть «на другую сторону», где переплетаются судьбы персонажей разных произведений Кинга. Хотя прямого кроссовера может и не быть, сама возможность такого повествования создаёт особую интригу.

