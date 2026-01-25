Меню
Чем российская «Менталистка» отличается от хита 2008 года о Патрике Джейне: общего тоже много

25 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Менталист»

Премьера состоится уже в феврале.

Американский сериал «Менталист» выходил с 2008 года и завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. Его главный герой, Патрик Джейн — бывший медиум-мошенник, который использует свои навыки наблюдения, манипуляции и глубокого понимания человеческой психологии, чтобы помогать полиции раскрывать самые сложные дела.

А теперь у россиян появится своя «Менталистка». По крайней мере, именно так называется сериал с Александрой Никифоровой в главной роли. Правда, интрига там будет перевернута: если Патрик Джейн не верил в мистику и только притворялся менталистом, то Полина Михайлова будет как раз скрывать тем самым свои сверхъестественные способности.

Сюжет «Менталистки»

По сюжету психолог Полина Михайлова обладает редким и пугающим даром. Она способна видеть фрагменты прошлого, просто прикоснувшись к человеку или вещи.

Однако свою экстрасенсорную способность девушка тщательно скрывает. Она выдаёт эти видения за результат виртуозной работы психолога-менталиста и устраивается консультантом в полицию.

Её истинная цель — не раскрывать преступления, а найти след пропавшей сестры, используя доступ к закрытым делам. Её напарником становится капитан Игорь Ветров — принципиальный и прагматичный следователь, который терпеть не может всё, что пахнет мистикой.

Но каждое совместно раскрытое дело, где «интуиция» Полины оказывается поразительно точной, всё сильнее расшатывает его рациональную картину мира.

Кадр из сериала «Менталистка»

Детали «Менталистки»

Для передачи уникальной атмосферы сериала создатели применили нестандартные методы. Съёмочная группа использовала советские объективы, которые придали картинке особую глубину и зернистость.

Они активно экспериментировали с монтажом и визуальными образами, чтобы усилить у зрителя ощущение погружения в чужие воспоминания и трагедии. В итоге «Менталистка» визуально отличается от классических детективных процедуралов.

Исполнительница главной роли, Александра Никифорова, призналась, что самая сложная часть работы заключалась в эмоциональной нагрузке.

«Мне пришлось пропускать через себя тяжёлые чувства и трагедии, будто становясь проводником между миром живых и миром душ», — рассказала актриса.

Её партнёром по сериалу стал актёр Макар Запорожский. Премьера проекта состоится 16 февраля на телеканале «ТВ-3».

Фото: Кадры из сериалов «Менталистка», «Менталист»
Светлана Левкина
