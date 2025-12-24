Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков

Тема антиутопий и выживания в изменившемся мире после апокалипсиса стала невероятно актуальна за рубежом. И «Фоллаут», и «Одни из нас» посвящены именно этим проблемам.

В России тоже подхватили тренд благодаря будущему сериалу «Резервация». И исполнитель главной роли Денис Шведов пошел ради съемок на личный рекорд.

Сюжет сериала «Резервация»

Главный герой Сергей, вернувшись домой, обнаруживает шокирующую реальность. Его родной город оказался наглухо отрезан от всего мира странной аномалией. Теперь это место называют «Резервацией».

Здесь больше нет ни связи с внешним миром, ни привычных законов. Любая попытка покинуть её границы смертельно опасна.

Чтобы спасти своих близких из этой ловушки, Сергей решается на отчаянный шаг — проникнуть внутрь. Там он узнаёт страшную правду: уже долгое время в Резервации бесследно пропадают дети, и никто не может или не хочет это остановить.

Детали сериала «Резервация»

Сериал «Резервация» — это экранизация фантастического произведения танислава Гимадеева «Принцип чётности». Как говорят создатели, в центре сюжета — тема возвращения домой и попытка исправить прошлые ошибки.

Главную роль в проекте исполнил Денис Шведов. Актеру даже пришлось серьёзно изменить свою внешность для образа.

«Такую длинную бороду я раньше никогда не носил», — признался Шведов.

Проект уже успели сравнить с такими сериалами, как «Одни из нас» и «Чернобыль». Убедиться, насколько «Резервация» похожа на эти эталоны жанра, зрители смогут в следующем году. Премьера запланирована на 2026 год в онлайн-кинотеатре «Кион», точная дата пока держится в секрете.

