Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков

Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков

24 декабря 2025 17:09
Кадры из сериала «Резервация»

Лента выйдет в следующем году.

Тема антиутопий и выживания в изменившемся мире после апокалипсиса стала невероятно актуальна за рубежом. И «Фоллаут», и «Одни из нас» посвящены именно этим проблемам.

В России тоже подхватили тренд благодаря будущему сериалу «Резервация». И исполнитель главной роли Денис Шведов пошел ради съемок на личный рекорд.

Кадр из сериала «Резервация»

Сюжет сериала «Резервация»

Главный герой Сергей, вернувшись домой, обнаруживает шокирующую реальность. Его родной город оказался наглухо отрезан от всего мира странной аномалией. Теперь это место называют «Резервацией».

Здесь больше нет ни связи с внешним миром, ни привычных законов. Любая попытка покинуть её границы смертельно опасна.

Чтобы спасти своих близких из этой ловушки, Сергей решается на отчаянный шаг — проникнуть внутрь. Там он узнаёт страшную правду: уже долгое время в Резервации бесследно пропадают дети, и никто не может или не хочет это остановить.

Детали сериала «Резервация»

Сериал «Резервация» — это экранизация фантастического произведения танислава Гимадеева «Принцип чётности». Как говорят создатели, в центре сюжета — тема возвращения домой и попытка исправить прошлые ошибки.

Главную роль в проекте исполнил Денис Шведов. Актеру даже пришлось серьёзно изменить свою внешность для образа.

«Такую длинную бороду я раньше никогда не носил», — признался Шведов.

Проект уже успели сравнить с такими сериалами, как «Одни из нас» и «Чернобыль». Убедиться, насколько «Резервация» похожа на эти эталоны жанра, зрители смогут в следующем году. Премьера запланирована на 2026 год в онлайн-кинотеатре «Кион», точная дата пока держится в секрете.

Кадр из сериала «Резервация»

Ранее портал «Киноафиша» писал про мини-сериалы декабря.

Фото: Кадры из сериала «Резервация»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Читать дальше 24 декабря 2025
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Читать дальше 25 декабря 2025
Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Читать дальше 24 декабря 2025
3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы 3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы Читать дальше 24 декабря 2025
У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся Читать дальше 24 декабря 2025
Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами Читать дальше 24 декабря 2025
Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев Читать дальше 24 декабря 2025
Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни Читать дальше 24 декабря 2025
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше