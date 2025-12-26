Как «Очень странные дела» связаны с историей о Гарри Поттере: Уилл — это новый «мальчик который выжил»?

На Netflix уже вышла значительная часть финального, пятого сезона «Очень странных дел». Культовый сериал готовится к своему грандиозному прощанию с поклонниками, и в этой завершающей главе отсылки к другой легендарной саге — «Гарри Поттеру» — стали ещё заметнее и откровеннее, чем когда-либо прежде.

Значение проектов

Оба проекта, «Гарри Поттер» и «Очень странные дела», по праву считаются культурными феноменами своего времени. Каждый из них становился главной вселенной для целого поколения — сначала для миллениалов, а затем и для зумеров.

Секрет их оглушительного успеха лежит в похожей, блестяще работающей формуле. Это истории о подростках — будь то «золотое трио» из Хогвартса или компания из Хоукинса — которые ловко смешивают в себе жанры. Здесь есть место и приключениям, и мистике, и взрослению, и крепкой дружбе, что создаёт идеальный рецепт для зрителя любого возраста.

Схожие детали

В финальном сезоне «Очень странных дел» отсылки к «Гарри Поттеру» стали настолько яркими, что их уже сложно назвать просто совпадением. Например, кульминационная битва с демогоргонами в четвёртой серии почти кадр в кадр повторяет сцену схватки Гарри с дементорами в «Узнике Азкабана».

Главный злодей Векна всё больше напоминает новую, экранную версию Волан-де-Морта. Их объединяет статус тёмного волшебника, противоестественное возвращение после смерти и стремление подчинить мир.

В обеих историях есть и свой «избранный». Правда, если в случае с Гарри Поттером все однозначно, то в Хоукинсе не так очевидно. С одной стороны, это Одиннадцать с её суперсилой, но с другой — Уилл Байерс, который невольно стал носителем частицы могущества самого Векны.

И, конечно, самое главное сходство — это сами герои. В центре обеих саг — подростки, которые проходят через головокружительные приключения, но при этом сталкиваются с вполне реальными проблемами взросления: первой любовью, крепкой дружбой, предательством и тяжёлыми потерями.

