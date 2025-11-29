Меню
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно

29 ноября 2025 12:19
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Этот любопытный факт заставляет по-новому взглянуть на фильм.

«Хищник: Планета смерти» уже оказался самым кассовым фильмом во всей легендарной франшизе. Создатели по праву гордятся заслуженным успехом, ведь съемки ленты потребовали немало сил и ресурсов. Причем, и от актеров тоже.

По сюжету в части картины у героини Эль Фаннинг, Тии, нет ног. И создание этих кадров было непростым: авторы даже подсмотрели некоторые идеи из голливудской классики.

Съемки фильма «Хищник: Планета смерти»

Димитриус Шустер-Колоаматанги, исполнивший роль Хищника, большую часть фильма буквально носил на спине свою коллегу Эль Фаннинг. Она играла синтетика Тию, которая лишилась ног. Как заметила сама актриса, они с Димитриусом познакомились буквально накануне, а уже через день оказались «связаны» ремнями и проводами.

Для таких сцен была разработана специальная система со стропами и креслом, которая распределяла вес и позволяла актёру свободно двигаться. А чтобы скрыть ноги Эль Фаннинг в те моменты, когда её героиня была «обезножена», операторы использовали хитрые приёмы, вдохновлённые, среди прочего, знаменитым «Форрестом Гампом».

Колоаматанги тщательно готовился к роли — ему нужно было быть не просто выносливым, но и сохранять равновесие во время трюков и погонь. Со временем дуэт настолько слаженно сработался, что в некоторых сценах они обходились даже без креплений: Эль просто шла задом наперёд, идеально повторяя шаги и дыхание партнёра.

Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Сюжет фильма «Хищник: Планета смерти»

Хищник по имени Дек не вписывается в свои суровые традиции. Он меньше и слабее соплеменников, из-за чего стал изгоем в собственном клане.

Чтобы доказать свою ценность, Дек отправляется на смертельно опасную планету Гена, где обитает легендарный зверь Калиск. Поймать его — единственный шанс пройти обряд инициации и заслужить уважение.

Отец Дека, не веря в сына, приказывает его брату устранить «позор семьи». Но тот не решается, и Дек оказывается один на одной с чужой, кишащей ужасающими тварями планете. В этом хаосе его проводником становится андроид Тия, созданная корпорацией Weyland-Yutani.

Ранее портал «Киноафиша» писал реальную историю Дека, которая изменила правила игры в мире «Хищника».

Фото: Кадры из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
