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Киноафиша Статьи Как «Мухтар», только «в женской версии»: Россия 1 собирается повторить культовый сюжет про опера с собакой, но зрители уже негодуют

Как «Мухтар», только «в женской версии»: Россия 1 собирается повторить культовый сюжет про опера с собакой, но зрители уже негодуют

Проверено редакцией
Кадр со съемок сериала «Одна и без оружия»

Публика считает, что качественного процедурала все равно не получится.

Истории о полицейских и их верных четвероногих напарниках давно пользуются популярностью у зрителей. Но на этот раз знакомую формулу решили немного изменить: в центре нового сериала окажется не типичный следак, а женщина, которой предстоит раскрывать преступления вместе с собакой.

«Россия 1» запускает новый детектив «Одна и без оружия» — историю, которую уже можно сравнивать с культовым НТВ-шным «Мухтаром».

Сюжет

Ольга Зуева — следователь с необычным подходом к работе. Она умеет замечать мелочи, которые другие не видят, и по ним восстанавливает картину преступления.

В личной жизни у Ольги всё складывается куда хуже: муж уходит к другой, а вскоре в её доме появляется Майор — брошенный лабрадор. Сначала пёс доставляет одни проблемы, но постепенно становится её верным напарником.

Ольга работает вместе с капитанами Астаховым и Липницким, экспертом Юдиной и новым начальником, полковником Грибовым. Со временем коллеги и Майор становятся для неё настоящей семьёй.

Кадр со съемок сериала «Одна и без оружия»

Детали

Съёмки детектива «Одна и без оружия» начались в конце августа 2026 года в Санкт-Петербурге. Главные роли исполнят Александра Никифорова, Даниил Страхов и другие актёры.

Премьера состоится на платформе «Смотрим», а затем сериал покажут на телеканале «Россия».

Несмотря на очевидные параллели с культовым «Возвращение Мухтара», хитом НТВ, зрители к премьере на «России» пока относятся скептически, предполагая, что это будет не крепкий процедурал, а очередная сентиментальная история.

«Муж изменил, пес ворует еду, начальник новый — это уже не детектив, а просто среднестатистический российский сериал про женщину, которой опять всё навалилось разом», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры со съемок сериала «Одна и без оружия»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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