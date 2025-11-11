Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное

Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное

11 ноября 2025 13:00
Кадр из сериала «Метод»

Персонаж окунулся в прошлое.

Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского в «Методе» предстает гениальным следователем с уникальным даром, который одновременно является его проклятием. Его исключительная способность к раскрытию преступлений напрямую связана с серьезным психическим расстройством, прогрессирующим на протяжении всего сериала.

Герой сознательно игнорирует врачебные рекомендации, усугубляя свое состояние. Особенность его заболевания проявляется в специфических галлюцинациях, которые помогают ему понимать психологию преступников и раскрывать сложные дела.

В реальной жизни люди с подобным диагнозом — аффективной параноидной шизофренией — обычно с трудом адаптируются в обществе, а их состояние постепенно ухудшается.

Неудивительно, что второй сезон застает Меглина в психиатрической клинике, где он представляет опасность как для себя, так и для окружающих без соответствующих медикаментов.

Кадр из сериала «Метод»

Путь к исцелению начинается с погружения в прошлое. Отказавшись от лекарств, герой постепенно восстанавливает память и в финале сталкивается с самым травмирующим воспоминанием — сценой убийства собственной матери.

Пройдя через это болезненное переживание, Меглин обретает шанс на восстановление личности и возвращение к себе.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что фанаты опечалены судьбой героини Паулины Андреевой.

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Читать дальше 11 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении Читать дальше 11 ноября 2025
20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил 20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил Читать дальше 11 ноября 2025
Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь Читать дальше 10 ноября 2025
Миллионы зрителей не отрывались до самого финала: чем закончился гарантированный хит ноября «Константинополь» Миллионы зрителей не отрывались до самого финала: чем закончился гарантированный хит ноября «Константинополь» Читать дальше 10 ноября 2025
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Читать дальше 11 ноября 2025
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
«Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» «Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше