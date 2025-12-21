Меню
Киноафиша Статьи Как логово маньяков из «Метода 3» связано с Банщиковой: актриса не афиширует свое прошлое, а ведь там много чего интересного

Как логово маньяков из «Метода 3» связано с Банщиковой: актриса не афиширует свое прошлое, а ведь там много чего интересного

21 декабря 2025 20:33
Анна Банщикова

Оказывается, у звезды были особенные предки.

Третий сезон «Метода» с первых кадров погружает в свою фирменную мрачную атмосферу. Её сердцем стало то самое «логово» — пространство, где тренируется и бурлит идеями команда Меглина. Но мало кто догадывается, что эта ключевая локация имеет особую связь с одной из героинь.

Где снимали «Метод 3»

Третий сезон «Метода» обрёл себя в уникальном месте — мрачном «логове маньяка». Эта главная локация была создана в настоящем питерском особняке барона Штиглица. Здание расположено на Английской набережной.

Здесь всё настоящее: холодные переходы, старинный паркет и окна, плотно закрытые ставнями. Центром стал огромный бальный зал, превращённый в гостиную. В этом странном пространстве боксёрская груша соседствует с мраморной скульптурой, а уютный бар и рояль стоят рядом с окнами, заколоченными грубыми досками.

Кадр из сериала «Метод»

Особняк из «Метода 3»

Зловещий особняк из «Метода 3» имеет важное историческое прошлое. Раньше им владела семья актрисы Анны Банщиковой — прямым потомком легендарного барона была её родственница Дарья Штиглиц.

Сама Банщикова тоже появилась в сериале. Она сыграла медика Ангела — героиню с тёмным секретом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериал называется именно «Метод».

Фото: Кадры из сериала «Метод», Legion-Media
Светлана Левкина
