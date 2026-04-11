Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Как «Крестный отец», только с атмосферой «Звездных войн»: самый крутой злодей франшизы получил свой сериал

Как «Крестный отец», только с атмосферой «Звездных войн»: самый крутой злодей франшизы получил свой сериал

11 апреля 2026 08:56
Кадр из сериала «Дарт Мол — Повелитель теней»

Фандом с нетерпением ждет премьеру.

Фанаты «Звездных войн» ждали этого персонажа годами. Один из самых мрачных и харизматичных злодеев франшизы наконец получает собственную историю. И, судя по первым деталям, нас ждет не просто приключение, а настоящий криминальный триллер в далекой-далекой галактике.

Когда выйдет сериал «Дарт Мол — Повелитель теней»

Премьера анимационного сериала «Дарт Мол — Повелитель теней» состоится 6 апреля — зрителям сразу покажут два эпизода. Далее новые серии будут выходить еженедельно, а финал первого сезона запланирован на 4 мая, в День «Звездных войн».

Интересно, что второй сезон уже подтвержден. Создатели объявили о продолжении еще до выхода первого эпизода, что говорит о высоких ожиданиях студии и уверенности в успехе проекта.

Сюжет: криминальная империя Мола

События разворачиваются спустя год после окончания Войн клонов. Бывший ситх Мол создает преступный синдикат и начинает строить собственную криминальную империю.

Создатели сравнивают сериал с «Крестным отцом» — в центре истории окажется преступная семья, которой зритель неожиданно начинает сопереживать. Важную роль сыграет падаван Девон Изара, которого Мол рассматривает как будущего ученика.

По словам актера Сэма Уитвера, сериал будет понятен даже тем, кто никогда не смотрел «Звездные войны». История рассказывается с нуля, без необходимости знать предыдущие события.

Почему сериал уже называют одним из главных проектов франшизы

Создатели обещают необычный визуальный стиль. Художники использовали реальные кисти, холсты и живописные техники, чтобы сделать анимацию более атмосферной и мрачной.

К работе над проектом вернулся Сэм Уитвер — он не только озвучил Мола, но и участвовал в разработке персонажа. Также в актерский состав вошли Гидеон Адлон, Вагнер Моура и Ричард Айоади.

Судя по всему, «Мол — Повелитель теней» может стать одним из самых мрачных проектов вселенной «Звездных войн». И если сериал оправдает ожидания, у франшизы появится новый крупный хит.

Фото: Кадр из сериала «Дарт Мол — Повелитель теней»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше