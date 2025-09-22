Как Инженеры создали Чужих: даже фанаты не поняли этого в фильмах

Меню
22 сентября 2025 10:23
Кадр из фильма «Прометей»

Все их прошлое было окутано тайнами.

Инженеры из вселенной «Чужого» остаются одной из самых загадочных рас в научной фантастике — даже спустя 40 лет после их появления. Ридли Скотт намеренно оставляет их историю в тени: в канонических фильмах зрители видели лишь намёки, обрывки их технологий и мотивов.

Но если заглянуть в удалённые сцены, ранние сценарии и концепт-арты художников, открывается невероятная картина. Инженеры предстают сложной, почти мифической цивилизацией с трагической судьбой.

Как появились Инженеры

Происхождение Инженеров окутано тайной — даже их возраст исчисляется миллионами лет. Считается, что их родной планетой был Диамант, где они создали невероятно развитую цивилизацию задолго до появления человечества. Они достигли совершенства в генной инженерии и строили гигантские космические корабли.

Но есть и более смелая теория: возможно, их технологии — лишь наследие ещё более древней и могущественной расы.

Кадр из фильма «Прометей»

Как Инженеры создали Чужих

Инженеры, столкнувшись с угрозой вымирания, отправились в космос в поисках решения — и наткнулись на улей прото-ксеноморфов. Эти древние существа стали для них одновременно и надеждой, и проклятием.

Во время исследований один из Инженеров был заражён — из него родился Диакон, гибридная форма, чья кровь обладала уникальным свойством: она копировала ДНК носителя и создавала новую жизнь. Это открытие стало поворотным моментом.

Инженеры увидели в крови Диакона инструмент для спасения своей расы — возможность создавать наследников. Они начали масштабный проект по поиску планет, где можно было бы испытать это вещество, не подозревая, что сами становятся заложниками собственного эксперимента, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал про правильную хронологию фильмов «Чужой».

Фото: Кадры из фильма «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
