Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как «Игра престолов», только в реальной жизни: 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем борьба за Вестерос

Как «Игра престолов», только в реальной жизни: 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем борьба за Вестерос

5 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Спартак»

Такой же закрученный сюжет.

Когда говорят о больших исторических сагах, «Игра престолов» неизбежно оказывается на первом месте — но далеко не единственном. Телевидение подарило нам не меньшее количество драм, где кровь и золото льются рекой, а судьбы героев завораживают сильнее любых драконьих битв.

Мы выбрали три проекта, которые могут составить достойную компанию Вестеросу.

«Спартак»

Здесь нет магии — только арена, меч и кровь. Сериал рассказывает о легендарном гладиаторе, поднявшем восстание против Рима.

«Спартак» поражает не только масштабом боевых сцен, но и вниманием к человеческой истории: раб, ставший символом свободы, обретает здесь новое дыхание. Его путь — это вечный сюжет о том, как человек, лишённый всего, может изменить ход истории.

«Викинги»

Кадр из сериала "Викинги"

Рагнар Лодброк начинает как простой фермер, но его жажда открытий и видения Одина превращают его в легенду. «Викинги» показывают суровый быт и жёсткие нравы северян, но главное здесь — династия и её внутренние конфликты.

Семейные интриги, предательства, поиски новых земель — всё это звучит не хуже, чем в «Игре престолов». Только вместо железного трона — деревянные ладьи, бороздящие холодные моря.

«Тюдоры»

Кадр из сериала «Тюдоры»

История Генриха VIII — это фэнтези без фэнтези. Жёны, фаворитки, заговоры, эпидемии и религиозные войны — сериал превращает официальный портрет в живого, яркого, опасного человека.

«Тюдоры» не боятся шокировать: кровь на плахе и любовь в постели здесь соседствуют на равных. И именно эта смесь делает драму такой же непредсказуемой, как Вестерос, только с коронами и мантиями вместо драконов.

Эти три сериала доказали: реальная история может быть не менее захватывающей, чем вымышленные миры. В них тоже кипят страсти, рушатся династии и переплетаются судьбы, а зрители затаивают дыхание — как когда-то при виде первых титров «Игры престолов».

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Спартак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше