Как «Игра престолов», только в реальной жизни: 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем борьба за Вестерос

Когда говорят о больших исторических сагах, «Игра престолов» неизбежно оказывается на первом месте — но далеко не единственном. Телевидение подарило нам не меньшее количество драм, где кровь и золото льются рекой, а судьбы героев завораживают сильнее любых драконьих битв.

Мы выбрали три проекта, которые могут составить достойную компанию Вестеросу.

«Спартак»

Здесь нет магии — только арена, меч и кровь. Сериал рассказывает о легендарном гладиаторе, поднявшем восстание против Рима.

«Спартак» поражает не только масштабом боевых сцен, но и вниманием к человеческой истории: раб, ставший символом свободы, обретает здесь новое дыхание. Его путь — это вечный сюжет о том, как человек, лишённый всего, может изменить ход истории.

«Викинги»

Рагнар Лодброк начинает как простой фермер, но его жажда открытий и видения Одина превращают его в легенду. «Викинги» показывают суровый быт и жёсткие нравы северян, но главное здесь — династия и её внутренние конфликты.

Семейные интриги, предательства, поиски новых земель — всё это звучит не хуже, чем в «Игре престолов». Только вместо железного трона — деревянные ладьи, бороздящие холодные моря.

«Тюдоры»

История Генриха VIII — это фэнтези без фэнтези. Жёны, фаворитки, заговоры, эпидемии и религиозные войны — сериал превращает официальный портрет в живого, яркого, опасного человека.

«Тюдоры» не боятся шокировать: кровь на плахе и любовь в постели здесь соседствуют на равных. И именно эта смесь делает драму такой же непредсказуемой, как Вестерос, только с коронами и мантиями вместо драконов.

Эти три сериала доказали: реальная история может быть не менее захватывающей, чем вымышленные миры. В них тоже кипят страсти, рушатся династии и переплетаются судьбы, а зрители затаивают дыхание — как когда-то при виде первых титров «Игры престолов».

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.