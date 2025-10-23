Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы

Меню
23 октября 2025 15:30
Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

Это настоящее испытание в испытании.

В фильме «Долгая прогулка» по Кингу возникает естественный вопрос: как участники справляются с физиологическими потребностями, когда остановки на отдых и туалет строго запрещены, а любое замедление грозит предупреждением и смертельной опасностью? Эта тема редко обсуждается прямо, но её влияние на судьбу Идущих немаловажно.

Правила суровы — участникам приходится идти без остановок, поддерживая минимальную скорость около 6,4 км/ч. Каждая задержка на маршруте грозит предупреждением, а третье предупреждение — расстрелом.

Поэтому обычных туалетов или пауз не предусмотрено. Для борьбы с этим физическим вызовом у Идущих минимизировано потребление воды и пищи, чтобы уменьшить необходимость в туалете.

Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)

Если нужно, они используют импровизированные способы — например, пластиковые бутылки — чтобы справляться с необходимостью без остановки. Это крайне неудобно и рискованно, ведь постоянное движение и наблюдение делают подобные действия непростыми. В целом нужна справляется прямо на хожу в штаны.

Этот аспект добавляет истории «Долгой прогулки» ещё один уровень психологической жестокости. Участников испытывают не только физически и морально, но и постоянно лишают элементарного комфорта и возможности остановиться, что становится одной из причин физического и нервного истощения.

Таким образом, туалет для Идущих — испытание в испытании, преодоление которого требует железной воли и дисциплины, иначе последствия могут быть смертельными.

Читайте также: Сколько прошел победитель «Долгой прогулки»? Кинг не сказал об этом ни слова, но фанаты уже давно все подсчитали, а еще есть статья: «Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла»: что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
