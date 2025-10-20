Меню
Киноафиша Статьи Как «Хрустальный», но без Васильева: тоже маньяк в жуткой провинции, но почему тогда «Замаячный» понравился зрителям меньше

20 октября 2025 17:09
Кадр из сериала «Замаячный»

Мнения о проекте разделились.

Российский кинематограф активно освоил нишу мрачных процедуралов, где расследования происходят на фоне беспросветной провинциальной действительности.

Стриминговый сервис KION, начавший свой путь с успеха мрачного «Хрустального», продолжал и дальше развивать эту эстетику. Но не все проекты прогремели.

А ведь сериал «Замаячный» органично встраивается в общую тенденцию — здесь психологический ужас от действий маньяка меркнет перед жестокостью реальности, которая вообще порождает таких преступников.

Сюжет сериала «Замаячный»

В девяностые годы посёлок Замаячный потрясла серия жестоких убийств. Среди жертв маньяка оказалась Валя — лучшая подруга Кати и невеста Сергея. Спустя десятилетия в посёлке вновь появляется убийца, чей почерк напоминает старые преступления.

Екатерина, сделавшая карьеру в столичной полиции, возвращается на малую родину, чтобы возглавить расследование. Сергей, оставшийся в Замаячном, все эти годы безуспешно пытался найти убийцу своей невесты.

Теперь бывшие друзья вынуждены объединить усилия, чтобы остановить преступника.

Кадр из сериала «Замаячный»

Отзывы о сериале «Замаячный»

Детективный триллер создан на основе романа Ильи Бушмина «Ничейная земля». Хотя вымышленный Замаячный имеет реальный прототип в Оренбургской области, съёмочная группа воссоздала его атмосферу в Ленинградской области и под Псковом.

Аудитория неизбежно проводит параллели с другим успешным проектом KION — «Хрустальным». Многие зрители отмечают сложную структуру и неожиданные сюжетные ходы «Замаячного». Однако центральные персонажи в исполнении Татьяны Чердынцевой и Алексея Бардукова вызвали дискуссии — часть зрителей сочла их неубедительными.

«Пробовал смотреть не зашло, героиня не помнит где была, что делала, и смотреть на это скучно и не интересно», «Один раз можно глянуть, но с большой натяжкой. И дело не в сюжете, а в актрисе, которая выглядела глуповато», «Мне сериал понравился. Сначала хотела выключить так как привыкла к другому уровню, а потом затянуло. Он простой, но почему-то зашел, я даже его пересматривала», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Хрустальный».

Фото: Кадры из сериала «Замаячный»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
