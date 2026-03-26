Брагин в женском обличье: этот сериал не хуже «Первого отдела» — сюжет не замыленный

Брагин в женском обличье: этот сериал не хуже «Первого отдела» — сюжет не замыленный

26 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Чёрные начинают – белые выигрывают»

Точно понравится поклонникам детективов про женщин-следователей. 

Если вы пересмотрели много детективов и ищете интересные истории с нестандартными сюжетами, то вам понравится сериал «Чёрные начинают – белые выигрывают».

О чем сериал

Мрачный и интеллектуальный детектив, где на первый план выходит не только расследование, но и тонкая игра разума: в центре сюжета — следовательница-лудоманка Софья Соловейчик (Татьяна Рыбинец), чья страсть к шахматам и картам оказывается не пороком, а инструментом работы. Её умение просчитывать ходы и считать поведение соперника помогает видеть то, что скрыто от остальных — и именно это возвращает её к делу таинственного «Шахматиста».

Почему стоит посмотреть

Софья — умна и красива, у нее есть свои принципы, что очень напоминает Юрия Брагина из «Первого отдела». Я в полном восторге от этого сериала — редкий детектив, где противостояние разума и безумия поставлено во главу угла. Если вы, как и я, обожаете остросюжетные истории про интеллектуальные дуэли, здесь каждая сцена ощущается как новая шахматная партия. Центральная фигура — гениальная Софья Соловейчик — и её азарт, расчёт и слабости делают её необычайно живой и притягательной героиней.

Актёрская игра и режиссура делают каждую «партии» по-настоящему захватывающей, так что смотреть сериал — одно удовольствие. Идеально подойдет всем, кто любит умные, психологические триллеры с интеллектуальным накалом.

Фото: Кадр из сериала «Чёрные начинают – белые выигрывают»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
«Павел у него получился»: новый исторический сериал на 90% вывез Денис Власенко – зрители в восторге «Павел у него получился»: новый исторический сериал на 90% вывез Денис Власенко – зрители в восторге Читать дальше 27 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
Новый сериал с Колесниковым стартовал мощно: 3 проекта на ИВИ, которые популярны на этой неделе Новый сериал с Колесниковым стартовал мощно: 3 проекта на ИВИ, которые популярны на этой неделе Читать дальше 27 марта 2026
Расслабиться перед экраном не получится: 3 напряженных российских сериала про маньяков, где убийца — не самое страшное Расслабиться перед экраном не получится: 3 напряженных российских сериала про маньяков, где убийца — не самое страшное Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Читать дальше 26 марта 2026
Покруче Шарапова: 3 детективных сериала про советские годы — такое даже Брагину не снилось Покруче Шарапова: 3 детективных сериала про советские годы — такое даже Брагину не снилось Читать дальше 26 марта 2026
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
«Хроник российской революции» тут нет: 4 лучших исторических российских сериала с рейтингом 8 и выше «Хроник российской революции» тут нет: 4 лучших исторических российских сериала с рейтингом 8 и выше Читать дальше 26 марта 2026
