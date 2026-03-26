Брагин в женском обличье: этот сериал не хуже «Первого отдела» — сюжет не замыленный

Если вы пересмотрели много детективов и ищете интересные истории с нестандартными сюжетами, то вам понравится сериал «Чёрные начинают – белые выигрывают».

О чем сериал

Мрачный и интеллектуальный детектив, где на первый план выходит не только расследование, но и тонкая игра разума: в центре сюжета — следовательница-лудоманка Софья Соловейчик (Татьяна Рыбинец), чья страсть к шахматам и картам оказывается не пороком, а инструментом работы. Её умение просчитывать ходы и считать поведение соперника помогает видеть то, что скрыто от остальных — и именно это возвращает её к делу таинственного «Шахматиста».

Почему стоит посмотреть

Софья — умна и красива, у нее есть свои принципы, что очень напоминает Юрия Брагина из «Первого отдела». Я в полном восторге от этого сериала — редкий детектив, где противостояние разума и безумия поставлено во главу угла. Если вы, как и я, обожаете остросюжетные истории про интеллектуальные дуэли, здесь каждая сцена ощущается как новая шахматная партия. Центральная фигура — гениальная Софья Соловейчик — и её азарт, расчёт и слабости делают её необычайно живой и притягательной героиней.

Актёрская игра и режиссура делают каждую «партии» по-настоящему захватывающей, так что смотреть сериал — одно удовольствие. Идеально подойдет всем, кто любит умные, психологические триллеры с интеллектуальным накалом.