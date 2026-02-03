Как будут выглядеть дети «Трех богатырей»? Заодно раскрываем имена мальчишек и девчонок

Франшиза «Три богатыря» готовится к заметному повороту. То, что ещё недавно было доброй семейной линией, теперь становится основой для более драматичного сюжета. В декабре 2026 года в кино выйдет мультфильм «Три богатыря и гуси-лебеди», и именно дети богатырей окажутся в центре событий.

Богатырские дети больше не малыши

После фильма «Три богатыря и свет клином», где герои впервые стали отцами, прошло время. В новой части их дети заметно подросли — это видно даже по официальным эскизам, где хорошо читается разница в росте между поколениями. И самое интересное — нам наконец раскрыли имена богатырских наследников.

Семья Добрыни: сразу двое

У Добрыни Никитича и Настасьи — близнецы. Полные имена звучат по-настоящему по-былинному: Алёнка Добрынична и Фёдор Добрыныч. В повседневной речи, судя по всему, будут использоваться сокращённые формы — Алёнка и Федя. Уже по эскизам видно: характеры у детей разные, а значит, проблем они доставят немало.

Алёша Попович и Любава

Самая романтичная пара франшизы воспитывает дочь — Марью Алексеевну. Имя звучит строго и даже немного неожиданно для такой эмоциональной семьи. Интересно, унаследует ли Марья характер Любавы или находчивость Алёши — проект явно готовит нам сюрпризы.

Наследник Ильи Муромца

У Ильи Муромца и Алёны подрастает сын — Иван Ильич. Имя максимально символичное: сразу ясно, что перед нами будущий богатырь. Даже на концептах мальчик выглядит крепким и серьёзным — достойная смена легендарному отцу.

Почему именно дети станут центром сюжета

По имеющейся информации, гуси-лебеди похищают богатырских детей, чтобы отвлечь героев от государственных дел. И это уже совсем другой уровень ставки: теперь богатыри сражаются не только за Русь, но и за собственные семьи.

Кажется, «Три богатыря» действительно вступают в новую фазу — более взрослую, эмоциональную и рискованную. И, честно говоря, наблюдать за этим невероятно интересно.

