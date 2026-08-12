Если бы «Йеллоустоун» снял Гай Ричи, получилась бы эта криминальная новинка: только стартовала, а рейтинг уже 7,1 на IMDb

После «Йеллоустоуна» найти сериал с похожей атмосферой непросто. Зрителям, которые скучают по семейным конфликтам, суровой провинции, криминалу и героям, готовым идти до конца, стоит обратить внимание на один незаслуженно забытый проект.

В нём ковбойская драма встречается с жёстким криминальным триллером. По настроению «Вестис» напоминает «Йеллоустоун», а по подаче временами напоминает фильмы Гая Ричи.

Сюжет

История переносит зрителей в Нью-Йорк 1980-х. Ирландская группировка «Вестис» пытается прибрать к рукам строительство огромного конференц-центра. Её лидер Имон Суини рассчитывает провернуть сделку, которая принесёт банде серьёзные деньги.

На пути ирландцев встаёт итальянская мафия, заметно превосходящая соперников по численности и влиянию. Однако Суини и его люди не собираются отступать. Ситуацию осложняет и борьба внутри самой группировки: представители старой школы сталкиваются с молодыми бандитами, которые хотят действовать по своим правилам.

Детали

Шоураннером проекта стал Крис Бренкето, работавший над «Нарко» и «Крёстным отцом Гарлема». На этот раз он обратился к менее известной стороне криминальной истории США: ирландские группировки обычно остаются в тени итальянских кланов.

Роль Суини досталась Дж. К. Симмонсу. Его главным противником становится полицейский Гленн Кинан в исполнении Титуса Уэлливера, известного по «Босху». Их конфликт проходит через весь первый сезон.

По стилю «Вестис» сочетает несколько знакомых направлений: семейные разборки и борьбу за влияние в духе Тейлора Шеридана, криминальную динамику Гая Ричи и мрачную подачу «Нарко».

Здесь есть предательство, борьба за наследие, мелкие преступники, пытающиеся подняться выше своего положения, а также привычные для жанра кровь и жестокость. При этом создатели уделили немало внимания декорациям и костюмам, чтобы точно передать эпоху.

Сериал стартовал весной 2026 года. Первый сезон рассчитан на восемь эпизодов, и у проекта уже 7,1 на IMDb.

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