«Как если бы "Игру престолов" снимали в Древней Руси»: как в «Князе Андрее» «переписали» даже казнь Старка

В текущем телевизионном сезоне канал «Россия‑1» сделал ставку на масштабную историческую драму «Князь Андрей». Проект представляет собой свежий образец отечественного кино, которое сознательно ориентируется на массовую аудиторию, используя язык и приёмы голливудского блокбастера.

В отзывах публика единодушно выделяет несколько сильных сторон картины: звёздный актёрский состав; увлекательный сюжет; впечатляющие постановочные сцены.

Однако почти в каждой рецензии встречается и замечание: проект заметно перекликается с другим культовым историческим сериалом.

Сюжет

Картина переносит зрителей в Древнюю Русь XII века — суровую эпоху бесконечных усобиц между потомками Рюрика.

В эпицентре событий — молодой княжич Андрей Боголюбский. Он сын Юрия Долгорукого и только что возвратился на родину после многолетнего пребывания в Византии.

Юноша мечтает занять отцовский престол в Суздальской земле и превратить её в процветающий центр, который оставит далеко позади все прочие русские княжества.

Но планам мешает властный родитель. Юрий Долгорукий — хитрый, искушённый в дворцовых играх политик — видит в наследнике лишь исполнителя чужой воли. Тогда Андрей решается на отчаянный шаг: поднимает бунт и провозглашает себя самостоятельным государем.

Поначалу фортуна улыбается мятежному княжичу. Зодчие возводят белокаменные храмы, закладывают неприступные крепости и даже целые новые города. Крепнет православная вера, оживает торговля.

Но у успеха есть обратная сторона. Достигнув вершины могущества и став самым влиятельным властителем на Руси, Андрей неминуемо наживает себе и врагов.

Сравнение с «Игрой престолов»

Зрители в один голос отмечают: создатели сериала довольно аккуратно обошлись с исторической канвой. Основные события не искажены, хронология более-менее соблюдена. А вот с воссозданием повседневной жизни средневековой Руси вышла явная натяжка.

Костюмы, доспехи и воинское снаряжение героев, судя по всему, вдохновлялись вовсе не древнерусскими летописями, а эстетикой хита «Игра престолов».

«Непонятно, историю смотришь или фэнтези чистое», «Как если бы "Игру престолов" снимали в Древней Руси», — пишут в Сети.

Есть и другие пересечения. Достаточно вспомнить гибель от кабана на охоте, странных длинноволосых ведьм, заложников, а также очень быструю казнь отца главной героини — смерть персонажа Сергея Безрукова стала такой же внезапностью, как когда-то отрубленная голова Неда Старка в 1 сезоне «Игры престолов».