Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет

9 апреля 2026 года на экраны выйдет мультфильм «Золушка. Тайна трёх желаний», который предлагает современный взгляд на знакомую всем историю. В этом анимационном фильме Золушка сталкивается с волшебным деревом, превращениями и поисками истинной любви.

Сюжет

После утраты отца Золушка оказывается под опекой мачехи, но, несмотря на трудности, она сохраняет свою доброту и оптимизм. Ее верным другом становится дровосек Северин, который мечтает о богатстве и славе. Однажды ему удаётся отыскать волшебное дерево Вечный Шерман, но, оскорбив его, он превращается в бурундука. Чтобы спасти друга, Золушка решает выполнить желания дерева.

Тем временем король организует бал, надеясь изменить легкомысленного принца, а мачеха строит планы, чтобы выдать за него свою дочь. Золушка же мечтает попасть на этот праздник, но на её пути встают трудные домашние обязанности и козни родных. В итоге бурундук Северин помогает ей добраться до дворца, и героиня осознаёт, что настоящая любовь может быть ближе, чем она предполагала.

Персонажи

Золушка в этом мультфильме — не жертва обстоятельств, а смелая и находчивая молодая женщина. Ее можно сравнить с Анной из «Холодного сердца», как в целом и всю анимацию, которая очень похожа на знаменитый мультфильм. Она шьёт, чинит вещи и легко находит общий язык с окружающими. Несмотря на свою романтичность и веру в любовь с первого взгляда, Золушка остаётся практичной и доброй.

Северин — дровосек из скромной семьи, мечтающий о богатстве и ищущий волшебное дерево, но его вспыльчивый характер приводит к превращению в бурундука, что добавляет комедийный элемент в сюжет. К слову, он напоминат возлюбленного Анны из «Холодного сердца» и снеговика Олафа, когда превратится в бурундука.

Принц Мирлифлор — самовлюблённый нарцисс, который активно рекламирует себя и раздаёт сувениры с собственным изображением. Он готов на предательство ради славы, но в процессе меняется. Мачеха Золушки — страстная поклонница покупок, присвоившая её наследство и мечтающая о связи с королевской семьёй. Её дочь Анна — спортивная и комичная девушка, постоянно поедающая протеиновые печенья.

Мультфильм не является прямым пересказом сказки Шарля Перро, а представляет собой комедийное переосмысление с новыми элементами, такими как волшебное дерево и превращение Северина в бурундука. Главная идея заключается в том, что настоящая любовь находится не в принце, а среди близких людей.

Главная мысль мультфильма звучит в фразе: «Золушка понимает, что настоящая любовь не в замке, а рядом с близкими», как и в «Холодном сердце». То есть складывается впечатление, что мы немного соревнуемся с популярным мультфильмом, но нас ждет нечто удивительное и прекрасное. Точно увидим через месяц и сделаем свои выводы.