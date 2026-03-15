Как Елена появилась в финале «Дневников вампира»: фанаты вывели жуткую теорию, которая меняет все

15 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Судьба героини сделала неожиданный поворот.

В конце нулевых «Дневники вампира» смотрели, кажется, все, у кого был телевизор или доступ в интернет. Сериал стал настоящим культом, а его главная героиня Елена Гилберт — любимицей миллионов подростков по всему миру. Все изменилось в один момент, когда Нина Добрев, исполнявшая роль, решила завязать с проектом и не стала продлевать контракт после шестого сезона.

Сценаристам пришлось срочно придумывать, как красиво выпроводить персонажа, и они постарались на славу. Но на этом история Елены не закончилась: она мелькнула в шестнадцатом эпизоде финального сезона, и вот это возвращение породило среди фанатов одну из самых мрачных и обсуждаемых теорий за всю историю шоу.

Сон Елены

В шестом сезоне Кай с Лили Сальваторе устроили такой кавардак, что мало никому не показалось. На Елену наложили проклятие вечного сна. Хитрость была в том, что жизнь героини привязали к Бонни Беннет. Формально Елена оставалась жива, но разбудить ее могла только смерть Бонни.

Каю это было чистое развлечение: он хотел проверить, решится ли Деймон убить Бонни, чтобы вернуть любимую. Но вампир неожиданно включил совесть и переступать черту не стал.

Бонни тем временем перепробовала кучу способов разбудить подругу, но в итоге плюнула и сдалась.

Поэтому когда в финале сериала Елена вдруг появилась на экране, зрителей это удивило.

Кадр из сериала «Дневники вампира»

Елена и Стефан

Поклонники сериала тут же принялись строить догадки и выдвинули теорию, которая многое объясняет. Согласно ей, Елена очнулась вовсе не из-за смерти Бонни, а после гибели Стефана Сальваторе. Ведь именно он пожертвовал собой в финале, чтобы спасти брата и обеспечить ему счастливое будущее с любимой женщиной.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что первым, кого увидела и с кем поговорила Елена, приходя в себя, оказался именно Стефан. Фанаты решили, что Кай с самого начала обманывал, привязав жизнь героини к Бонни только на словах.

На самом деле никакой магической связи не было — психопат просто хотел поиграть с Деймоном и понаблюдать, на что тот готов пойти ради любви. Главный подвох заключался в том, что даже если бы вампир решился на убийство Бонни, это все равно не вернуло бы ему Елену.

Кадр из сериала «Дневники вампира»
Светлана Левкина
