Киноафиша Статьи «Достать ножи» сыграли на ностальгии по Агате Кристи и сорвали куш: собрали другие детективы с похожей атмосферой

25 декабря 2025 12:00
Кадр из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Фильмы заслужили признание публики.

На Netflix вышла третья часть франшизы «Достать ножи». К премьере приковано всеобщее внимание: фильмы уже собрали глобальную фан-базу.

Но возникает вопрос: почему именно эта серия фильмов, а не десятки других ремейков и адаптаций, сумела сделать стиль классических детективов Агаты Кристи не просто актуальным, а невероятно модным и востребованным в эпоху цифровых спецэффектов и супергероев?

Ответ кроется в гениальной формуле авторов, которая переосмыслила наследие «Убийства в „Восточном экспрессе“» для современного зрителя.

Уникальность «Достать ножи»

Стиль Агаты Кристи, воплощённый во франшизе, предлагает понятный сюжет: замкнутый, предсказуемый в своих правилах мир, где хаос — это лишь хитроумный план злодея.

Франшиза не копирует визуальный ряд старых экранизаций буквально. Она создаёт свою ироничную и невероятно стильную вселенную. Это мир дорогого бархата, причудливых особняков, эксцентричных нарядов и винтажных предметов.

Однако эта красота никогда не бывает серьёзной — она всегда подсвечена лёгкой насмешкой.

Классический детектив Агаты Кристи всегда был срезом общества. «Достать ножи» доводят эту идею до абсурда, превращая расследование в сатиру на современные тренды, социальные классы и человеческие пороки.

А еще Райан Джонсон не просто снимает детектив — он играет с самим жанром и клише. Первый фильм обыгрывал троп с убийством богача горничной, второй — идею «неприкасаемого» миллиардера и его друзей с темными тайнами.

И, конечно, успех заключается в герое. Если Эркюль Пуаро был воплощением порядка и тщеславия, то Бенуа Блан в исполнении Дэниела Крэйга — это детектив-деконструкция. Его эксцентричность, меланхолия, южное обаяние и кажущаяся рассеянность скрывают острый, циничный ум.

Кадр из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Похожие фильмы

Схожие эмоции от «Достать ножи» можно получить еще от некоторых фильмов.

«Убийство в „Восточном экспрессе“», «Смерть на Ниле», «Призраки в Венеции» Кеннета Браны. Прямые наследники эстетики Кристи, сделанные с голливудским размахом.

«Шерлок Холмс» Гая Ричи. Викторианский Лондон, показанный с брутальной энергией и стилем. Отличный пример современной ироничной перезагрузки классического героя.

«Острые козырьки». Хотя это гангстерская сага, её роднит с «Достать ножи» виртуозность сценария. Чувство стиля и иронии также на высоте.

«Омерзительная восьмёрка» Квентина Тарантино. Прямая отсылка к классическим «комнатным» детективам, перенесённым в антураж вестерна. Та же замкнутая атмосфера, тот же набор колоритных подозреваемых, виртуозные диалоги.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 детективных фильмов на Netflix, которые действительно интригуют.

Фото: Кадры из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
