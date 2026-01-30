Меню
ИИ показал, как бы выглядели Коржик, Карамелька и Компот, если бы были людьми (фото)

30 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Три кота»

Очень милые!

Если вы хоть раз смотрели «Трёх котов», то точно знаете: у Коржика, Карамельки и Компота настолько яркие характеры, что их легко представить кем угодно — хоть взрослыми, хоть реальными детьми. Искусственный интеллект решил не ограничиваться фантазией и буквально «оживил» героев, показав, как бы они выглядели в человеческом облике. И результат оказался пугающе точным.

Коржик — вечный двигатель и главный заводила

Кадр из сериала «Три кота», Киноафиша

В человеческой версии Коржик получился активным мальчишкой лет восьми-девяти. Немного взъерошенные рыжеватые волосы, широкая улыбка и вечное ощущение, что он только что придумал новую шалость. В одежде — что-то удобное и простое: полосатая футболка, шорты или джинсы, кеды.

Карамелька — аккуратность, фантазия и розовые бантики

Кадр из сериала «Три кота», Киноафиша

Карамелька в версии ИИ — милая девочка с большими выразительными глазами и аккуратной прической. Бантик никуда не делся, просто стал частью образа: заколка или лента в волосах. Это та самая Карамелька, которая знает, как правильно, но всегда готова поддержать брата и сестру.

Компот — интеллект, спокойствие и любовь к книгам

Кадр из сериала «Три кота», Киноафиша

Компот, как и ожидалось, стал самым «собранным» из троицы. Аккуратная стрижка, спокойный взгляд — сразу видно, кто здесь отвечает за логику и планы. Это тот самый ребенок, который сначала подумает, потом предложит решение, а уже после согласится на приключения — если они достаточно обоснованы.

Почему эти образы так легко принять

Самое удивительное в работах ИИ — полное попадание в характеры. Нейросеть не просто «перерисовала» котов в людей, а сохранила их внутреннюю суть. Именно поэтому на этих изображениях легко узнать Коржика, Карамельку и Компота без всяких подсказок.

Кажется, если бы «Три кота» вдруг стали сериалом про обычных детей, выглядели бы они именно так. И, честно говоря, посмотреть на такую версию было бы совсем не против.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
