Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови

Вернуть зрителю веру в людей, не скатиться в сироп и при этом остаться фестивальным кино — новая бразильская драма Netflix неожиданно справилась с этим трюком.

Бразильский фильм «Сын тысячи отцов» (2025) удивляет с первых минут: вместо привычной стриминговой динамики Netflix он рассказывает историю тихо, аккуратно, будто даёт время вглядеться в героев.

Одинокий рыбак Кризостомо живёт у моря и давно свыкся с тем, что его дни похожи друг на друга. Всё меняется, когда судьба сталкивает его с мальчиком-сиротой Камило. Эта встреча превращает двух чужих людей в тех, кто начинает понемногу заполнять пустоту друг друга.

Рыбак, который хотел стать отцом

Кризостомо не герой в привычном смысле — он не спасает мир, не раздаёт речи, не борется с врагами. Его путь тише: он пытается научиться быть отцом.

Его дом стоит у океана и открыт всем — без дверей, как говорит режиссёр Даниэл Резенде, чтобы подчеркнуть открытость самого героя.

Мальчик, который ищет дом

Камило — сирота, привыкший выживать без поддержки взрослых. Он не идеализирован и не превращён в «милого ребёнка из кино» — наоборот, насторожен, тих и серьёзен.

В отношениях с рыбаком он осторожно проверяет: можно ли доверять? И постепенно принимает его как человека, рядом с которым можно перестать беспокоиться.

Изаура и Антонино — те, кто дополняют семью

Когда в историю входят Изаура и Антонино, становится понятно: это фильм не только об отцовстве. Изаура — женщина, переживающая собственние потери, которая ищет место, где можно снова почувствовать себя нужной.

Антонино — молодой человек, которого считают «странным», но именно он приносит в дом лёгкость и искренность.

Все четверо — разные, но именно из этих различий собирается новая, небиологическая семья.

Кино, которое возвращает забытое ощущение

«Сын тысячи отцов» не стремится поражать — оно показывает героев, которые становятся ближе просто потому, что позволяют себе быть людьми.

И в этом есть то самое чувство, знакомое по старым советским фильмам: когда сюжет держится не на событиях, экшене, а на человечности, доброте и спокойной вере в то, что человечество может быть лучше. Судя по рейтингу на IMDb — 7.2, зрителю такой подход понравился.

