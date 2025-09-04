Меню
«Как будто Тарантино вырос в России»: американцы посмотрели «Жмурки» и влюбились в фильм — их 90-е были почти как наши

4 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Жмурки» (2005)

Фильм западные зрители назвали анархичным, ироничным и безжалостно честным.

Фильм «Жмурки» (2005) стал неожиданным откровением не только для российского зрителя, но и для западной аудитории.

Спустя годы после выхода он добрался до англоязычных критиков — и вызвал культурный шок. Их реакция на криминальную комедию Балабанова говорит сама за себя.

Почти Тарантино

«Анархичный, ироничный, политически некорректный», — так охарактеризовал фильм критик журнала Slant Magazine в ретроспективной рецензии.

Он отметил, что Балабанов снял «Жмурки» в духе Тарантино, но с локальным акцентом на жестокую реальность российских девяностых.

Сцены, где герои стреляют без причины, бьют, шутят и философствуют, показались ему «одновременно безумными и пугающе точными».

Не просто Тарантино, а выросший в России

«Как будто Тарантино вырос в России», — это сравнение прозвучало в блоге американского режиссёра Майкла Вайлса.

Он признался, что был поражён «отсутствием дистанции между комедией и насилием».

В его восприятии «Жмурки» показали, как абсурд и смерть могут соседствовать в одной сцене и быть абсолютно органичными.

Вайлс назвал фильм «самым честным из всех криминальных фильмов, что он видел».

Когда юмор — оружие

Многие западные зрители в отзывах называли картину «безжалостно сатиричной». Особенно их задел момент, когда герои врываются на похороны с автоматами — и при этом сохраняют почти мультяшное выражение лиц.

Этот контраст комедийного абсурда и реального страха сделал фильм незабываемым даже для тех, кто далёк от российской истории.

Реальность за выстрелами

Фильм Балабанова американцы не воспринимают как гротеск. Напротив — для них это своего рода учебник эпохи, где за каждой чёрной шуткой и перестрелкой скрывается правда о лихих девяностых.

Как пишет Slant, «балансируя на грани пародии и хроники, „Жмурки“ показывают мир, в котором выживает не сильнейший, а самый наглый».

Фото: Кадр из фильма «Жмурки» (2005)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
